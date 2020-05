Sagicor Life Aruba cu donacionnan pa varios organisacion

Sagicor Financial Company Limited, un proveedor lider den seguro den Caribe, a haci un donacion di US$ 1,000,000 pa sostene accionan di contencion di Covid-19 y esfuerzonan di tratamiento den henter e region di Caribe. E foco ta riba mehoracion di deteccion trempan y facilita equipo pa un cuido urgente pa esnan cu ta infecta caba.

In Aruba, e compania aki ta hopi contento pa anuncia cu un parti di e donacion aki ta bai pa e siguiente organisacionnan:

• Fundacion Pa Nos Comunidad

• Casa Cuna

• Imeldahof

• Centro Kibrahacha 60+

Fundacion pa nos Comunidad: e donacion ta bai wordo usa pa cuminda pa comunidad (pakete di cuminda) distribui pa esnan cu a ser afecta pa e pandemia, entre otro.

Casa Cuna ta bai cumpra mas productonan di higiene pa proteccion y tambe cuminda pa e muchanan. Di e manera aki nan ta sostene e muchanan y e mamanan hoben. Tambe Casa Cuna ta duna sosten na e famianan y mayornan dor di distribucion di pakete di cuminda pa muchanan cu ta pasa e dia na Casa Cuna y nan mayornan adoptivo. E sosten ta esencial paso pa motibo di e corona virus e muchanan no por a bishita Casa Cuna y no por a haya bishita tampoco. Varios di e muchanan di Casa Cuna tin mayornan cu a perde trabou y no tin entrada mas.

Imeldahof ta usa e donacion financiero pa por cumpra productonan di higiene pa proteccion, cuminda y medicina. Tambe Sagicor a dona nan 2 computer pa haci uzo den oficina.

Centro Kibrahacha 60+ a desaroya un ‘Buddy system’. E systema aki ta preveni soledad di e grandinan y brinda servicio na nan, por ehemple: paga awa y coriente of haci compras. Buddy system ta consisti di mas o menos 40 voluntario. E donacion ta yuda nan cu gasto di telefoon, gasoline y productonan di higiene pa proteccion

E Director di Sagicor Life Inc NV, Randall Croes, ta informa cu nan ta considere nan deber pa asisti den un tempo dificil ora cu e mundo ta vulnerabel. ‘’Nos tur tin cu yuda unda nos por pa reduci e impacto di COVID19. Tin hopi hende den problema financiero pasobra nan a perde nan trabou. Hopi no tin placa pa cuminda pa por alimenta nan famia. Mas cu nunca nos tin cu brinda sosten pa nos comunidad.’

Sagicor su vision ta pa ta e compania ta “dedica pa mehora e bida di e hendenan den comunidad unda nos ta opera”. Na nomber di team di Sagicor mi kier gradici tur nos cliente pa nan confiansa y lealtad. Mi kier garantisa nan cu Sagicor ta bai sigui pa haci tur cos posibel pa yuda y sostene nos clientenan!’

Mirando e situacion grave di COVID19, Sagicor Aruba tin un campaña nobo cu un mensahe importante pa su cliente y pa comunidad di Aruba: Hunto nos lo supera! (Together we will overcome!). Via e campaña aki Sagicor kier pone enfasis riba e sosten y ayudo cu nan semper ta bai brinda na nan cliente.

Tocante Sagicor:

Sagicor ta un proveedor lider di servicionan financiero den Caribe, cu casi 180 aña di historia y ta creciendo como e compania cu ta brinda seguro di bida na Merca. Sagicor tin mas cu 4,500 empleado y ofrece un serie extenso di servicio y producto, entre otro seguro di bida, seguro medico, seguro general, pensioen, annuiteit, actividadnan bancario y real estate. Sagicor su sede ta situa na Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda, cu su oficina principal na Cecil F De Caires Building, Wildey, St. Michael, Barbados.

