SADA ta nenga di wordo envolvi den weganan politico di ningun partido

Cu e comunicado aki nos di Sindicato SADA kier reaciona riba e situacion rond di e convenant cu a wordo firma, despues di un proceso largo na unda diferente departamento, e Minister di Finansas, nos di SADA y tambe Landsbemiddelaar tabata envolvi.

Laga nos cuminsa na bisa cu nos di SADA no kier wordo envolvi den ningun wega politico y mucho menos wordo pinta como ‘muchanan manda’ di ningun partido politico. Nos ta para pa nos miembronan independiente di e asignatura di e gobierno. Esey nos a bin ta mustra bon cla den e manera cu SADA a opera e ultimo añanan.

Un biaha mas, e convenant ta e resultado di e trabou extensivo di un comision consisti di DRH, leiding di Douane y SADA, cu a wordo instala por medio di un Ministeriële Beschikking na December 2016. E trabou di e comishon a resulta den un acuerdo cu a wordo poni den convenant cu a wordo firma door di e Minister di Finansas anterior, director di Aduana, Landsbemiddelaar y SADA despues di a wordo aproba den ministerraad. Nos ta corda cu durante e proceso aki SADA a bay den accion na varios ocasion, na unda cu varios parlamentario di MEP, entrenan sra. Ruiz-Maduro, a expresa nan sosten na nos e tempo ey.

Pa bin bek riba e situacion actual, nos a manda un carta caba dia 5 di Januari 2018 na e Minister di Finansas mr. X. Ruiz-Maduro tocante e convenant. Lamentablemente nos no haya ningun contesta riba esey, locual nos ta haya un falta di respet na nos miembronan cu nos ta representa.

Despues cu e luna di Januari a pasa tabata claro cu Land Aruba no cumpli cu e convenant y e derechonan di nos miembronan a keda viola, a yama un reunion dia 1 di februari 2018, cu nos miembronan. Eynan a dicidi di bolbe manda un carta y entrega esey na bestuurkantoor e mesun dia.

Na bestuurskantoor e Minister no kier a baha pa tuma e carta pero solamente kier a ricibi e president di sindicato y a nenga di laga otro miembro di bestuur drenta su oficina. E president di sindicato a informa e Minister cu asina p’e no ta un reunion oficial, debi cu no por sinta cu e Minister y su consehero sin bestuur di SADA. E Minister insisiti ya cu ta e ta dicidi y a ignora e peticion di e president di sindicato pa laga sikiera un miembro di bestuur ta presente. Pa sorpresa di president, e Minister a bira sarcastico y a burla di e posicion di sindicato despues di a lesa e carta cu SADA a bin entrega.

El a bisa, cu si kier bai Corte por bay Corte numa, pero lo perde. E arogancia y falta di respet aki nos no a conoce di e Minister anterior. Tabata tin desacuerdonan y a yega di bai den accion varios biaha, pero semper e trato tabata cu respet pa otro.

Nos ta puntra nos mes ta con nos lo wordo trata den añanan binidero cu un Minister cu ta mustra cu e no tin respet pa nos sindicato y asina pa e Cuerpo di Aduana en general.

Mas nos ta lamenta locual ta e declaracion di e Minister durante su rueda di prensa tocante e situacion, cual pa SADA tabata completamente fo’i sla. Ta como sifuera e Minister ta kere cu ainda e ta den campaña y no kier atende asuntonan cu ta cay bou di responsabilidad di un minister.

Pa finalisa mester pone enfasis cu den e carta cu nos a entrega dia 1 Februari 2018, nos no a haci ningun tipo di peticion pa reunion cu dicho mandatario, pero mas bien den e carta nos a bisa e Minister ‘cla y raspa’ cu e deadline pa Land Aruba confirma cu nan lo cumpli cu e convenant ta vence 8 di Februari 2018.

Dado caso no bin contesta por escrito, no lo keda nos otro opcion di busca locual ta e derechonan di nos miembronan dilanti mesa berde.

