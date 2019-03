SADA ta mustra su malcontento pa nombracion ilegal na Douane

Diabierna durante un encuentro di prensa, sindicato di SADA ta expresa nan malcontento, cu normalmente nan lo a yama un reunion extraordinario pero ta prefera di yama un conferencia di prensa pa informa pueblo di loke ta pasando. Sr. Eduard Maduro, lider sindical di SADA, ta elabora ariba e problema.

E problema, segun Sr. Maduro, un colega di nan a wordo nombra inspector der Invoerrechten en Accijnzen. Sr. Maduro di SADA ta sigui bisa cu persona no ta dispone din un diploma academico. E ta un rango, unda cu un di e exigencianan ta cu pa remarke pa e funcion aki bo mester tin un estudio academico, esta ta carece di e diplomanan necesario pa cu esaki. Pues, e ta un rango cu un di e exigencianan pa bira inspector di Douane, ta cu e persona mester tin un rango academico den su poder. Di niun otro manera bo no por haya e rango aki, como un promocion debi na añanan di servicio. Pero SADA a busca e Landsbesluit y tur informacion, caminda ta mustra cu e director ta trapando ley, trahando contra di integridad, cual nan tin basta tempo ta mustrando caba. Loke mas ta molestia Sr. Maduro ta e hecho cu e peticion a bin di parti di director di e departamento, cu a haci esaki no obstante cu el a haya dos conseho negativo di Departamento di Recurso Humano DRH. DHR segun Maduro, ta considera e nombracion aki como un fayo y lo a priminti un coreccion di e fayo aki.

Mas aleu, Sr. Maduro ta mustra tambe cu e ta condena e hecho cu e peticion pa e promocion, a bin apenas algun luna prome cu e ultimo eleccion, pues ta considera esaki un zet politico. Ora cu a bay investiga a bin resulta cu DRH a confirma e informacion aki y cu minister y gobernador lo a firma e Landsbesluit (LB) dia 11 di juni 2018, pero mas pio ainda, Sr. Maduro ta sigui bisa, cu esaki ta drenta na vigor cu forsa retroactivo te 1 di januari 2016. DRH a priminti cu esaki ta un fayo y cu lo coregi esaki. Ora cu nan a acerca e director esaki a bisa cu ta un fayo di DRH y no di dje.

Esaki ta algo cu SADA ta considera straño mirando cu DRH lo a duna dos conseho negativo caba y toch e director a insisti pa e promocion aki tuma luga. Lo atende esaki awor cu prome minister Evelyn Wever y tambe minister Xiomara Ruiz Maduro cu ta e mandatario responsabel pa douane.

