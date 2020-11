SADA: ‘Ta lamenta con e gobierno aki ta troce e berdad’

“Ta bisto cu gobierno no ta trahando den buena fe, y p’esey nos a bin na un kort geding”, segun presidente di SADA, Edward maduro.

Awe mainta sindicato SADA a presenta na corte relaciona cu un caso sumario contra gobierno di Aruba. Edward Maduro di sindicato SADA ta bisa cu desde gobierno actual a sinta, nan ta den un situacion of debate pa loke ta trata un convenant cu a wordo firma na aña 2017 cu gobierno, cual despues a bira un accion na 2019 unda gobierno unilateralmente y sin gevoel a trapa riba un convenant cu miembronan a lucha p’e pa añas largo. Esaki a conduci na un landsbesluit completamente contra di locual a wordo firma cu gobierno na 2017.

SADA ta haya cu e caso a bay bon pa nan awe y hues lo duna sentencia dia 9 di December. Separa di esaki, SADA tin e bodemzaak cu ta sigui y si ta necesario lo hasta trece testigo, ex ministernan cu tabata sinta den gobierno anterior pa duna testimonio. “Nos a keda baboca eyden con e hendenan aki no ta papia berdad”, sr. Maduro ta expresa.

SADA a cuminsa di biaha un kort geding relaciona cu esaki pasobra for di 2019 a entrega un bodemzaak pa asina forsa gobierno cumpli cu locual a wordo firma na 2017, pero SADA no a spera nunca cu gobierno lo bay un paso mas atras asina y falta di respet na e miembronan segun presidente Edward Maduro. E landsbesluit den un forma of otro a wordo introduci pa stroba e bodemzaak. A pidi corte pa wanta esaki y warda te ora decision di bodemzaak cay pasobra ora bo negosha cu doño di trabao, unda bo tin departamento envolucra cu a pasa henter un proceso, y awe pa scucha den corte con gobierno sin ningun tipo di gevoel ta troce berdad y no ta bisa loke ta berdad. “Bo tin un departamento di recurso humano cu mester para pa integridad, a faya den esaki barbaramente awe”, segun sr. Maduro.

“Durante gobernacion anterior a papia otro idioma, pero aparentemente ta dependiendo ken ta den gobierno, nan ta papia idioma cu gobierno ey kier, anto esey awe tabata duidelijk”, segun sr. Maduro.

Desde cu gobierno a sinta, SADA a purba haya nan na mesa y no a logra esey sin forsamento, pasobra obviamente segun sr. Maduro, e minister di finansa no tin ningun tipo di gevoel pa departamento di Aduana.

Esey a pone cu SADA a sinta varios biaha cu minister president cual te hasta a forsa un reunion na 2018 unda a pone minister di finansas, hunto cu departamento di recurso humano y otronan unda minister a bisa di lo bay cumpli. “Tur e tempo ey nan a keda bisa cu lo cumpli debidamente cu e convenio, te hasta na Juli 2018 nos a sinta cu minister president y boso tur ta corda cuanto biaha cuerpo di Aduana, miembronan a sali afo den accion unda cu a vocifera e mal contento cu gobierno actual no tabata dunando e oido pa cumpli cu loke nan a firma”, segun sr. Maduro.

Gobierno a bay asina leu di bisa cu ta SADA ta esun cu ta strobando e proceso unda te hasta minister di finsansas mes a bisa durante un rueda di prensa cu nan lo cumpli cu e convenio, lamentablemente ora september 2019 a yega, mirando cu miembronan a fada di warda y kere den palabranan di e mandatarionan y a bay un kort geding. Hues a vocifera e tempo ey cu aparentemente gobierno ta mustra di no ta un partner confiabel pasobra no ta cumpli cu loke a wordo firma. Pa casi dos aña, SADA a purba tene e miembronan trankilo pasobra nan tabata fada pero gobierno tabata pidi pa tempo. Y despues di un rato di ora a bisa cu no lo cumpli.

“Hopi cos a wordo bisa durante 2 aña cu nos a keda warda. Ora nos a haya cu berdad nan no ta bay cumpli, nos a cuminsa e ora cu un caso na 2019, y e dicho cu nan mes ta uza manera ‘ladron di anochi’ a core traha un landsbesluit pa purba stroba nos den nos caso”, segun sr. Maduro.

