SADA ta exigi minister di Finanza pa reconoce e convenio firma na 2017

Diahuebs SADA a yama un reunion extraordinario den oranan di trabao, pa cual Sr. Eduard Maduro, di sindicato SADA ta elabora mas ariba e reunion aki.

Tin un disgusto tocante e convenio firma nan 2017, unda cu nan no ta hayando niun claridad di esaki. E convenio mester a bin na vigor 1 Januari 2018 y Douaneronan a purba di haya un claridad ariba esaki di parti di gobierno. Pero lamentablemente, nan no a haya un cita cu e minister di Finanza, pa nan por a duna e miembronan un splicacion claro pa cu esaki. Esey a pone cu miembronan a exigi un reunion pa asina por tuma decisionnan pa locual ta trata esaki. Esey a pone cu den oranan di mainta den e reunion, a bin e proposicion na directiva di sindicato pa manda un carta, mara na fecha pa e minister. Esaki mirando e preocupacion grandi bou di coleganan, dialogando y yegando na solucion na mesa ta e parti mas positivo y miho pa tur partido. Pero lamentablemente esey no a sosode, pa cual a traha un carta, unda cu tur e coleganan a bay Bestuurskantoor pa entrega e carta na Minister Xiomara Maduro.

Ta duna gobierno te cu 8 di Februari pa duna un contesta por escrito pa cu e convenio y cu e lo wordo introduci y ehecuta, pa mas tarda 1 Maart 2018. Pero manera semper un sindicato responsabel, esaki ta keda habri pa por sinta cu e minister anytime cu e yama sindicato pa asina haya un bista mas responsabel pa esaki. Loke no a cay mucho bon tera ta e hecho cu e minister no a baha bin tuma e carta, pero e minister a splica su motibonan y sindicato a compronde. Minister a atende e douaneronan, den un reunion chikito, pa splica kcio e ta haciendo pa cu esaki. El a splica cu el a pidi algun conseho pa cu e convenio di aña pasa y cu Diretie Wetgeving cu mester regula esaki, a haya e pakete di tur e stukkennan na November 2017 y di nan banda, nan no por a make it pa 1 Januari 2018. Pero minister tambe a pidi advies na nan, ariba esaki.

SADA a splica e minister cu nan ta haya straño, ya cu e minister a manda pidi advies na Departamento di Recurso Humano, pa duna e advies ariba e convenant. Esaki ta straño ya cu DHR ta sinta den e comision, pa casi 7 luna y a reuni ariba esaki. Y ta un proposicion di DHR mes a wordo acorda na mesa. SADA tabata tin nan proposicion y cu nan a entrega esaki na Maart 2017, unda cu e comision a entrega esaki, DHR a duna un negatief advies ariba e proposicion di SADA unda cu DHR a bin cu un contra proposicion, y miembronan a acepta esaki. Y pa SADA esaki ta cu nan ta ariba un solo liña.

DHR cu ta e organo consultativo a duna un advies positivo na 2017, pero awo e minister ta pidi advies na esun cu a bin cu proposicion. Awo SADA ta spera ariba e advies di DHR, pasobra cu si nan duna un conseho negativo, ta nan mes ta duna nan mes un conseho negativo. Por hasta califik’e como un “brevet van onvermogen”, ya cu no por duna un conseho negativo ariba nan mesun advies.

Unabes cu SADA haya reaccion di SADA nan lo ta yamando un reunion di urgencia cu nan miembronan, pa asina informanan di e resultado. Den dado caso, SADA lo evalua pa bay Corte. E convenio ta uno firma despues di lunanan di negocacion na mesa y no tabata algo cu por wordo considera den e “Afscheidbeleid” di gobierno anterior, pero ta un lopende zaak di December 2016. Unabes cu a los Douane for di Belasting na 2012, tur cos a cana masha bon. Te hasta a nombra un director. A nombra un director a base di e loskoppeling.

Na 2016 miembronan a bisa ta basta y e ora SADA a haci nan best pa minister bin cu werkgroepnan pa cu e reorganisatie te ora cu miembronan a pone trabao abao y bisa ta basta. E ta algo cu simplemente cu mester wordo ehecuta y minister a wak’e di otro manera pa cual el a bay pidi advies. Pero pa SADA, no por keda sin tuma e caminda pa ehecuta e convenio.

Sr. Maduro ta sigui bisa cu nan ta warda ariba contesta di Minister y pa wak con ta bay atende cu eventual reaccion di e minister. E motibo pa cual a tarda ta cu nan a pidi e minister pa zet in e werkgroep, pero na 2014 cu minister Bermudez a tuma mando,e tabata recien den e puesto, cu e no tabata tuma mucho decision ariba esaki, mirando cu ta cosnan cu tabata drumi y cosnan cu tabata canando, y Douane tabata en espera cu nan ta cana, cual lamentablemente no a sosode. SADA ta funciona ariba deseo di su miembronan, aunke cu for di 2017 den luna di Juni/Juli na airport ya caba e miemrbonan tabata decisivo y minister Bermudez a purba di wanta e cos, cu cierto momento a bira demasiado largo. Na Juli 2017, SADA a sinta hunto cu DHR, pa asina pone tur cos ariba un rij, pa asina e wordo manda pa e departamento di wetgeving pa e bira un Landsbesluit.

Esey tabata duidelijk pa SADA, segun Sr. Maduro y di nan banda, nan a manda un pakete cu tur cos pa directie wetgeving. Pero despues a bin eleccion y a bin un periodo di warda, pa e gobierno wordo instala. Unabes cu a haya sa cu Sra. Xiomara Ruiz- Maduro a bira minister di Finanza, nan a pidi un reunion cu e minister. Pero door cu e minister no a haya un traspaso necesario, e mester a manda pidi tur documentacion.

