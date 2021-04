SADA sorprendi den reunion: Porfin plannan pa edificio di Duana ta cla

Sindicato SADA tambe a participa den un reunion e siman aki cu gobierno di Aruba riba ultimo desaroyonan. Sorpresivamente nan a bin tende den e reunion cu ta bay traha un edificio pa Duana y cu pronto lo tin ponemento di prome piedra.

Eduard Maduro, presidente di sindicato SADA, a bisa cu esaki a sorprende nan, pa motibo cu nan ta den comision en cuestion y no tabata na altura di esaki. Den e reunion hasta e minister encarga a keda sorprendi cu sindicato no tabata na altura di e decision tuma pa construi e edificio di Duana.

Nunca antes e cuerpo di Duana a wordo asina bandona door di un minister y un gobierno manera aworaki. “Nos mester ta sincero. Nos mes como sindiato tin mas cu un aña y mey sin sinta cu gobierno y e minister encarga. Duana mes durante e ultimo tres aña y mey no a bay ningun stap dilanti.” El a referi na construccion di edificio di Duana cu desde 2016 tur cos tabata practicamente cla pa esaki bira realidad pero te dia di awe nada no a sosode. Varios biaha el a señala e aña’ki, segun e ta bisa, cu Duana ta trece mas cu 300 miyon tur aña den caha di gobierno y no a logra pone 8 miyon un banda cu e edificio lo costa maximalmente. Den tres aña e ta mas cu un biyon florin cu a pone den caha di gobierno por medio di e trabou cu e Cuerpo di Duana ta procesa. Na diferente ocasion, e sindicalista ta bisa, nan a expresa nan preocupacion cu no tin nada canando riba e tereno aki.

P’esey durante e reunion di diamars a trece e tema aki un biaha mas dilanti. No solamente nan a keda sorprendi cu minister encarga cu Infrastructura a informa cu tur cos ta cla cu e proyecto aki pero e minister tambe a keda sorprendi cu nan no tabata na altura di e decision aki. “Nos no sa nada a pesar cu nos ta den e Gebouwen Commissie. Awo nos ta bin tende cu tur cos ta biento en popa y hasta ta papia di ponemento di prome piedra prome cu eleccion.”

Maduro a bisa cu Duana no ta balora Cuerpo di Duana, nan no a dal ni un stap dilanti, nunca a wordo mal trata di e forma aki, su cleganna ta wordo persigui pa cosnan no importante y awo di repente tur cos ta canando. Si nan ta contento cu finalmente e edificio ta bay bira realidad. Awo ta sperando solamente pa nan haya e documentonan di e proyecto aki.

