SADA: Sentencia di hues ta pone siguridad di nos pais na peliger

Sindicato SADA a perde nan caso contra Gobierno. Sr. Eduard Maduro ta elabora tocante e detayenan aki.

Hues a dicta cu Sindicato SADA no tin nada di bisa pa loke ta trata siguridad di pais Aruba y loke nan tin derecho pa bringa p’e ta e arbeidsvoorwaarden. Pero loke e sindicato a señala ta un preocupacion a base di un decision cu por pone siguridad di pais Aruba den peliger. E lo cuminsa aki y pak af den mas caminda den Douane y sigur e lo bay pak af den Cuerpo Policial, pasobra sindicato di Polis tambe tabata presente durante e tratamento di e caso aki.

Pero cu e dictamen di Hues na final a duna preferencia na e decisionnan cu, bou pretexto di scapa placa, lo pone siguridad di tanto Polis como pais Aruba na peliger. E sindicato ta lamenta esaki, pues nan no ta protestando ningun malcontento pa cu overtime of cu nan ta perdiendo placa, sino nan ta mustrando nan malcontento p’e Minister cu ta tuma decisionnan a base di e consehonan cu el a ricibi solamente di leiding y a neglisha e opinion di henter e cuerpo di Aduana. E ta frustrante p’e cuerpo di Aduanan cu, segun sr. Maduro, si ta mira tur e risiconan cu decisionnan asina por trece. Dus un Minister por haci y deshaci tanten cu e no mishi cu e salario di e trahadonan. Pa esaki mester ta hopi cauteloso, pasobra e ora e siguridad di e pais ta den riesgo. Y specialmente ora ta trata cu un cuerpo cu ta haci un yamada pa atende cu e siguridad di e pais.

E unico cos cu Hues a trata ta cu sindicato no tin derecho di bisa nada, pasobra nan no ta perhudicando salario di e trahadonan. Pero locual a purba trece dilanti p’e Hues sindicato no tin nada di bisa si ta cu na 2011 y 2015 un Minister kier a introduci e cambionan a aki a base di informacion di un banda di medaya so. E tempo ey, e Minister, tumando na cuenta cu e mester scucha e trahadonan cu ta wordo representa pa un sindicato, en berdad a scucha e sindicato, cual ta e otro banda di medaya, e Minister a determina cu e tiki placa cu lo spaar eliminando e overtime menciona no ta bal pa pone siguridad di pais Aruba na peliger. Awo e Minister actual su fout, segun sr. Maduro, ta cu e no ta scuchando e otro banda di medaya y tumando decisionnan a base di informacion incorecto di leiding. Tur esaki a wordo treci dilanti cu prueba den Corte, pero nada di esaki tabatin peso p’e Hues.

Sr. Maduro ta lamenta cu pronto nan lo bay cuminsa elimina e extra controlnan di siguridad aki cu ta vital pa proteccion di e pais. Nan ta bay sigui haci nan intentonan pa purba cambia e decisionnan y sperando cu esaki por haya cooperacion di personanan cu si tin e siguridad di pais Aruba na pecho.

Comments

comments