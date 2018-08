SADA: Minister falta profesionalismo pa cu e situacion

Dialuna mainta, minister di Finansas, Economia y Cultura, mr. Xiomara Ruiz – Maduro, a menasa di manda duaneronan corte, pa motibo di e accion cu nan ta hibando na airport, bou auspicio di sindicato di duaneronan, SADA. Sr. Eduard Maduro, di sindicato SADA ta duna nan opinion ariba e menasa aki y kico nan ta nan motivacion pa e welga aki.

Ta via medionan di prensa SADA a bin haya sa cu e minister tin pensa di hiba e sindicato corte. Segun Sr. Maduro, oficialmente nan no a tende nada, dus nan no a haya niun mensahe, carta for di gobierno cu ta bisanan cu di berdad nan ta wordo hiba corte. Esaki nan ta haya straño, pero nan ta keda en espera di esaki. E actitud di e mandatario ta di lamenta, unda cu e no ta atende cu e situacion aki, na un manera profesional, na un manera obhetivo. Y SADA no ta bay den e direccion aki.

SADA lo bay yama un rueda di prensa, ya cu nan ta bay den nan totalidad ariba e ponencianan di e minister en cuestion. Nan lo mester bay reaccion ariba esakinan, ya cu nan no ta cuadra cu realidad. E minister ta bay den prensa, despues SADA ta reacciona. Esey no ta un manera profesional, pero mirando cu e minister a bay den un conferencia di prensa, sin yama SADA pa puntra pa nan opinion, con pa drecha e situacion. Pero e minister a opta pa yama un conferencia di prensa, pa papia algun cos cu no ta cuadra y ariba dje, informa prensa y pueblo cu ta hiba e sindicato corte. E respet cu e minister ta bisa cu e ta duna, no ta cuadra. Ya cu e duaneronan tabata na airport for di 9 or te cu 11 or di mainta, y niun momento e no a busca manera pa comunica cu sindicato pa yega na un solucion pa e impasse aki. No tabata tin niun sorto di acercamiento y esey ta algo di lamenta, segun e lider sindical. Esey ta e minister su prerogativo.

Hopi biaha e minister a bisa cu e Cuerpo di Aduana ta un cuerpo hopi importante pe, pero e no ta demostra esaki den su accionnan, e ta duidelijk pa sindicato, cu bisa algo ta un pero haci ta otro. Coleganan ta sintinan hopi indigna con e minister a kom over den e conferencia di prensa. Nan ta sinti cu e gobierno (mandatario) no ta duna nan e balor cu e ta pretende di duna. Awo lo mester keda den espera.

SADA lo yama un reunion cu e miembro y coleganan pa dicidi kico ta e siguiente stap. Dialuna SADA a informa e minister cu nan lo intensifica nan accionnan di 11 or te cu 3 or y si e minister ta sinti pa yega na un solucion pa e impasse, nan ta habri pa delibera. Pero e sindicato no tin niun tipo di comunicacion cu e minister. Sindicato di Aduana ta keda habri pa dialogo. Pero nan no ta bay sinta na mesa manera mucha chikito pa scucha y guli pildo manda abao. Si e kier delibera di berdad manera e ta bisa, manera hende grandi na mesa. Pero esaki no ta tuma luga, ya el a informa e sindicato cu e ta bay tras di leiding, e ta sostene su decision, e no ta bay overtuig con ta bay scapa e placa aki. Pa e sindicato ta un misterio con 2 persona cu ta draai ‘nachtdienst’ ya cu e ta importante pa control ‘niet-fiscaal’, lo bay scapa 600 mil florin, manera cu e minister a indica. Ta solamente si nan ta gana salarionan astronomico.

Ora cu sindicato a sinta na mesa cu leiding siman pasa, nan a pidi cifra. Pasobra cu e minsiter ta bisa cu ta leiding a bin cu e cifra ey. pero ora cu a pidi cifra, director ta bisa cu e tin e cifranan cun’e, pero e no a leg esaki over. Y e minister no a ni pidi nan pa pasa esaki rond. Pero a bisa cu lo manda esaki via mail, y sindicato ta sinti cu tin algo di sconde. Sea e minister ta kere ciegamente tras di e leiding, cual aworaki kisas nan tin dificultad pa por ‘overtuig’ di esey. Pero pa sindicato esaki ta dificil pa kere esey.

Sindicato a purba di convence minister cu e cifranan cu leiding ta priminti, no ta realistico. Pero e minister a bisa, cu si algo pasa, ta leiding ta esun cu ta bay carga e consecuencia. Si nan por convence cu en realidad nan por logra esaki, e ora nan tur, lo keda satisfecho y lo splica nan miembronan, manera palabra cu e minister. Pero si e minister no por convence e sindicato, con e sindicato por bay convence otro?

E situacion aki ta incomprendibel. Pa sindicato esaki ta hopi straño ya cu e ta un situacion un poco straño. Ser. Maduro a bisa cu e tin hopi aña di dienst y e sa mas o menos kico ta e budget ta pa full e cuerpo. Pa esaki mes e ta convenci, cu e presupuesto pa airport no ta yega e cifra ey mes.

Vuelonan nocturno

En berdad anochi no tin vuelo. Rol di Douane su trabao ta otro cu esun di e security. Nan descripcion di trabao ta diferente contra di e security. Duanero a huramenta pa haci e trabao aki. Segun Sr. Maduro, e portanan di airport no ta cera na lock. A yega di sosode cu pasaheronan, pa un motibo of otro, pa un motibo of otro, a laga nan maleta den e sala di yegada, a bin marduga, forsa e porta y drenta den e sala di yegada. Esey ta un ehempel. Awo si un hende bin cu cosnan ilegal, laganan pa malo, den e sala di yegada, esey no ta trabao di security, pero di douane.

Esaki lo ta haci airport su siguridad vulnerabel? Segun Sr. Maduro, trabaonan di mantencion na airport ta tuma luga den oranan di marduga. Kico ta pasa, segun Sr. Maduro, tin tres oficial di siguridad di airport cu mester cuida full e premise di airport. Awo, p.e. e personanan aki si laga algo atras, e ta algo cu douaneronan ta controla ariba dje.

Ta puntra si e minister pa un tiki cen, awo cu nan ta haya vesterking den dienst, esey kiermen cu e fenomeno di onderbezet ta bay caba. A hasta bisa e minister pa wak con e dos lunanan lo bay,. pero esaki tampoco no a convence e minister di esaki.

