SADA: ‘Cuerpo di Aduana Aruba ta hopi malcontento den un situacion nunca antes bisto’

Ayera tabata un dia special pa cuerpo di Aduana mundialmente unda ta celebra nan dia, cual sigur tabata un dia di reflexion riba e importancia di e funcion aki riba nos pais. E ta un trabao cu ta rekeri hopi reto dia aden y dia afo, y ta algo cu coleganan por wak atras como un aña fructifero apesar di tur circumstancianan cu ta pasando aden y tur situacion cu nos ta bibando aden segun Edward Maduro, Presidente di SADA.

“E no ta kita cu coleganan ta haci nan trabao mas miho cu nan por pasobra esaki ta den nan, pero no ta kita afo e mal contento cu ta bibando den e cuerpo akinan na Aruba.”

E cuerpo ta semper den contacto cu e sindicato y por saca afo cu nan no ta pasando den nan miho momentonan, y por te hasta bisa cu nan ta den un situacion nunca antes bisto. Maduro: “Nos ta den un situacion hopi hopi malo den loke ta trata e cuerpo, e ta lamentabel pasobra ora bo wak bek e importancia cu e funcion aki tin pa e pais aki y rond mundo, cuerpo di duana tin un rol hopi importante den comunidad, akinan nos ta wak lamentablemente cu esaki no ta wordo aprecia of balora pa e doño di trabao cual ta gobierno di Aruba.”



Wardando añas pa diferente desaroyo

Sr. Maduro ta bisa cu e kere cu tur hende cu sigui noticia di cerca y sa e importancia di Cuerpo di Aduana sa cu esaki ta sigur un situacion cu ta deal cu ne pa varios aña. Na 2015 nan a sali for di edificio principal di Aduana unda cu semper tabata eherce nan trabao, a sali temporalmente – a bin cu un comision unda a bin representante di sindicato, dienst, DOW y DIP pa bin cu un plan pa edificio nobo.

Na 2017 nan tabata sa cu tin tereno na Barcadera destina pa Aduana y hasta a selecta un mapa cu tur cos cla pa construccion cuminsa, pero lamentablemente despues cu gobierno a cambia nada no a pasa. Ainda nan ta den un edificio unda nan ta huur y sigur no un edificio adecua, pero e tabata temporalmente. “Ni prome piedra a wordo poni ainda lamentablemente laga awo un edificio nobo. Anto ora bo ta tende otro instancia ta haya edificio nobo, anto Cuerpo di Aduana cu ta genera asina tanto placa pa gobierno no ta ni riba mesa pa discuti esaki, ta sigur di lamenta, y ta cosnan cu ta afecta Aduana, nan ta sinti,nan ta wak con bo ta wordo neglisha,” segun sr. Maduro.

E mas tristo ta cu mandatario a manda felicitacion pa Cuerpo di Aduana ayera riba nan dia pero e balor cu bo mester a duna henter e aña no t’ey segun sr. Maduro. “Mi ta kere nos tin mas cu un aña como sindicato sin a sinta cu minister encarga, nos no ta wak cu tin un tipo di aprecio di parti di e mandatario pa Cuerpo di Aduana.

Coleganan di aeropuerto ta bisa nos cu minister ta pasa eynan ni hisa man pa cuminda ni pasa personalmente, ora cosnan aki ta sosode nan ta manda sindicato potret mustra nos con minister ta bin bishita otro departamentonan ey riba pero no ta pasa saluda su mesun trahadonan di Cuerpo di Aduana, nos ta leu for di cas y nos ta spera den futuro e situacion por drecha,” sr. Maduro ta expresa.

