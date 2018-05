SADA ainda tin varios punto di preocupacion pa atende cu e minister

SADA ta traha hopi profesional pa logra resultadonan satisfactorio sin cu mester tuma accionnan drastico. Nan ta contento cu Minister ta considera Departamento di Aduana hopi valioso cu ingreso financiero, pero tambe cu controlnan. Sr. Eduardo Maduro, Presidente di SADA tin mas informacion.

Tabata tin algun cosnan cu ainda ta pendiente cu Departamento di Aduana y Minister a splica cu ainda e tin cu sinta cu e director y leiding. Pero pa SADA, nan ta den un situacion cu nan a sinta hopi caba na mesa y cada biaha gobierno ta cambia, y pa SADA gobierno ta un continuacion. Tin hopi cos cu ta sucediendo unda mester sinta den un reunion tripartiet unda decisionnan por wordo cambia den conhunto cu Director.

Director ta esun cu ta tuma decision y hopi biaha e coleganan ta señala cu algun decisionnan no ta corecto anto riba esaki lo mester keda evalua ambos posicion y ta tuma un decision corecto y e decision tuma ta pa bienestar di e cuerpo y di pais Aruba.

SADA ta spera haya e mesun trato e biaha aki caminda cu a sinta dos biaha caba cu e Minister y no a finalisa e agenda ainda. Tabata tin un encuesta unda mayoria di trahado a mustra nan mal contento con cosnan ta bayendo. Tur e biahanan cu nan a sinta na mesa, tanto cu minister (anterior) y director, cada biaha e minister ta cambia su posicion. Y e ta tumanan paso e ta wak e bienestar di e cuerpo y di Aruba cual ta importante pa SADA. Ya caba SADA a sinta dos biaha caba cu e minister actual, y tur dos biaha no ta keda cla cu e puntonan di agenda, ya cu cada biaha ta trata cosnan cu a keda pending.

Pero e resultado di encuesta aki ta hopi importante unda cu mayoria trahadonan a expresa y tabata un encuesta di leiding mes. Contrario na e e encuesta anterior na 2016 cu e resultado nunca a wordo conoci , pero no ta kere cu e resultado tabata diferente siendo cu e cosnan a keda empeora.

A bin bek riba desicionnan cu antes Minister a cambia ta cosnan cu situacion na Airport y car rental, unda cu e minister a caya aden. Pa loke ta trata Kustsurveillance, SADA a keda bringa pe pa hopi tempo y danki na ex Minister cu a logra grijp in Duana a bin cu e funcion aki unda cu tabata considera tambe cu esaki ta funcion di Aduana.

Si Minister no a grijp in riba nan insistencia awe Cuerpo di Aduana no ta haciendo e trabou aki, caminda cu Cuerpo di Duana no mester warda pa haci Kustsurveillance, conhuntamente cu otro departamento siendo cu nan por haci riba nan mes. Esaki ta e trabou di aduana rond di mundo y riba esaki Minister tabata haci cierto cambionan.

Riba e parti di structura salarial en berdad a tuma nota cu Minister a haci un note di tratamento den e presupuesto y esaki ta positivo. Pero si a wordo traha manera debe ser no por haci esey, dus e lo mester a wordo haci awo. Pero tabata tin convenio caba firma cu gobierno cu tin hopi peso mas cu un simple aspraak.

Sindicato ta keda bringa pa nan cuerpo bay dilanti y Director hopi biaha ta pretende cu no solamente waarborg den e rechtspositie di e trahado, pero den e statuut a pone hopi mas cosnan di kico sindicato tin cu haci, anto e tin con aduana ta wordo mira den pueblo.

Si mañan ta wak cu directiva ta tuma decision cu ta perhudica trahado, sindicato mester señala esaki unda por mira cu e parti financiero ta den situacion dificil aworaki, SADA a trece dilanti hopi puntonan pa drecha esaki. SADA ta haya cu hopi decision di leiding ta tuma, no ta na beneficio di Aruba unda ta haya informacion tur dia pero tin cu presenta esaki na Minister prome pa tuma decision siendo cu e problema ta bay keda escala .

Sindicato ta señala e cosnan cu ta bayendo fout unda tin añanan mirando cu decision no ta bon tuma unda cu for di 2016 a bisa cu den e seccion di Airport ta cla, pero te dia di awe e director no a cumpli. SADA no por keda warda te ora cu e director haya su gana pa por trece cambio. Promesanan ta wordo haci door di leiding, door di e director pero no ta wordo cumpli.

Pa ultimo ta proba cu un trahado mas contento e ta, miho e ta haci su trabou, cu mas fervor. Pero encuesta di aña pasa ta mustra . unda cu tin 6 luna caba cu no tin ni un cambio den e maneho di e cuerpo y e coleganan ta bira mas frustra, siendo cu awor cu presupuesto y cu afirma un convenio salarial for di July caminda cu mester a bay parlamento y ta splica cu tin espacio den e presupuesto. Pero ora a reuni cu e miembronan prome y no a haya un update mas for di 15 di Maart y ta spera haya informacion pa e siguiente meeting. Te asina leu, lider sindical di SADA, Sr. Eduard Maduro.

