SAC a entrega peticion pa organisa carnaval 66

Pa varios decada SAC tabata e organisacion oficial pa organisa Aruba su Carnaval. Pero despues di problemanan entre lidernan di gruponan di Carnaval cu SAC, e promenana a bay over na lanta un otro organisacion, SMAC. Pero despues di 5 aña, por a ripara ariba rednan social cu hopi hende ta pidiendo pa SAC y su presidente, Sra. Tecla Kelly, bin bek pa organisa Carnaval 66. Awo, temporada di carnaval ta tras di lomba, pero e peticionnan pa SAC bin bek como organisacion oficial pa Carnaval, en especial Sra. Tecla Kelly, ta sigui. Nos a combersa cu Sra. Tecla Kelly ariba esaki y su pensamento ariba carnaval despues di 5 aña cu SAC a organisa su ultimo carnaval.

CINCO AÑA DESPUES

Semper tur hende a tira culpa ariba SAC, of su presidente Tecla Kelly. Pa esey a lanta un organisacion nobo, pa organisa Carnaval, cual a organisa e evento aki pa e ultimo 5 añanan. Sra. Tecla ta duna un pabien na e lidernan di grupo, y tambe un pabien grandi pa e participantenan. E carnaval ta e participantenan. Mester stop di imita cosnan di otro. Cierto cosnan aki no mester. E participantenan cu ta e hendenan cu ta nan ta carnaval. Si no tin participante, no tin carnaval. Tin yen hende para cant’i caminda, unda cu ta wak gruponan di 5 pa 10 hende ta bin abao. E amor pa carnaval ta hinca den nos pueblo, esey ta carnaval. Tin hopi cos, caminda cu Sra. Tecla a keda keto, ya cu no ta na su luga, pa no hinca su mes den nada, pa no stroba nada. El a duna tur hende e libertad pa haci loke nan ta kere cu nan ta haci bon, pasobra cu tin cosnan cu nan tin cu wak’e, e pakiconan. Hopi cos no ta comprendibel. Si e persona/organisacion dicidi di haci’e mañan, kico nan ta bin cun’e, esey ta loke SAC a haci, hala un banda pa wak e innovacionnan aki. Unico cos nobo, ta e sanger jong. Pero esakinan tambe tin cu bira grandi un dia. Pero e experiencia ta hopi esencial. Pasobra cu hopi biaha ta haya preguntanan cu no por contesta y e ora esey ta pica, pasobra cu ora di haci algo, mester busca su background, prome cu contesta.

EVENTO

Si cambia un evento, kico ta e pro y contra, prome cu haci e cambio. Tur esunnan cu a traha cu SAC, e Raad van Beheer so no a traha, nan semper no a traha nan so, pero cu hopi boluntario. Tabata tin varios boluntario di SAC den e organisacion aki, esaki door di e amor cu nan tin pa carnaval y nan sa kico mas o menos con SAC a traha.

TEMPO PA WARDA

Nan lo warda mas o menos 14 dia di trabao, kitando dianan liber. Y nan mester sa caba kico ta kico ya cu SAC ta custumbra di cuminsa traha di biaha despues di carnaval. Pero aworaki e no sa nada,ya cu nan mester warda. Y si en caso cu SAC no hay’e mes, nan lo informa pueblo pa e sa cu SAC ta dispuesto pa haci esaki otro aña, y esaki ta a base di peticion popular. Pero SAC, den persona di Sra. Tecla Kelly lo avisa e pueblo di esaki.

Comments

comments