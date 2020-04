Sabine de Groot di Plataforma Nacional di Trabo: FASE t’ey pa yuda bo

Durante rueda di Prensa di Gobierno, tabata presente Sra. Sabine de Groot di Plataforma Nacional di Trabou (PNT) kende ta encabesa e helpdesk di FASE como tambe Minister Glenbert Croes.

Manera e Coronavirus a drenta Aruba y afecta nos hendenan, premirando e efecto desastroso cu e lo bay tin pa nos hendenan, Gobierno di Aruba mediante Minister Glenbert Croes ya riba 19 di maart a anuncia introduccion di FASE – Fondo di Asistencia Social di Emergencia pa tur cu perde trabou of entrada.

Mientras tanto manera a wordo anuncia, tin mas di 11 mil aplicacion cu a drenta di hendenan cu a perde trabou of entrada, como tambe mas di 1500 registracion di companianan. E trabou sobrehumano cu tur departamento envolvi ta haciendo, a logra alrededor di 4000 aprobacion te cu awo cu por bin na remarca pa FASE.

Di parti di FASE Helpdesk mes, Sra. de Groot a splica detayadamente e proceso cu e aplicacion ta cana ademas di a emfatisa e importancia di un aplicacion completo, cu ta cumpli cu tur rekisito. Ta varios departamento ta envolvi den e evaluacion di cada aplicacion y solamente si un aplicacion drenta completo, e por sigui cana su caminda. Si e no drenta cu tur rekisito e proceso ta stagna cu tur e tardansa cu esaki ta trece cu ne, un tardansa cu ta afecta pa e propio persona por haya un ayudo di FASE. Pues un biaha mas e apelacion:

==> completa bo aplicacion

==> contesta telefon ora FASE Helpdesk yama

==> yena cuenta bancario corecto; cuenta di un otro hende no ta posibel

==> yena persoonsnummer corecto

==> yena number di ID corecto

==> yena email corecto

==> si bo ta pensa cu su aplicacion no ta completo, yama na 280.0707 of

==> email loke falta na documento@fasehelpdesk.com cu number di registracion

Sra. de Groot a splica cu hopi aplicacion cu a drenta lastimamente ta incompleto cu tur su consecuencianan. Tin un team di 10 persona contestando yamada. Tin un team di otro 10 persona haciendo yamada pero sea no ta haya contesta of number di telefon no ta corecto. Ora di manda email, adres tampoco ta corecto.

E dolor y convivencia, Sra. de Groot a expres’e. Y manera cu el a termina bisando, FASE helpdesk kier yuda tur hende. “Yuda nos yuda bo. Yena bo aplicacion completo pa e proceso por bay lihe pasobra e ta haci dolor no por yuda bo”, Sra de Groot a expresa.

Aruba 23 di april 2020

