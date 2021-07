Sabiendo e importancia di prevencion, EPB Oranjestad y Ministerio di Boluntario di Freewinds ta tene control di Covid-19

No pasobra e cantidad di casonan na Aruba ta keda hopi abou ta nifica cu e bataya a caba. Mientras cu Verano ta cuminsa e cantidad di casonan na positivo den algun parti di Europa a subi drastico cu e resultado cu ta papia di aumenta restriccion cu a wordo kita. Pues, awor cu turismo ta floreciendo un biaha mas Aruba mester keda vigila cu e cantidad di casonan di Covid-19 no subi y esaki ta rekeri trabour den ekipo.

E Ministerio di Boluntario di Freewinds y e director di EPB Oranjestad, Sr. Erwin Lopez, sa di e balor di desinfeccion preventivo. Confronta cu e posibilidad di un subida den casonan positivo por subi y consecuentemente mester sera e felcilidad, Sr. Lopez, den comienso di aña a pidi e Ministerio de Boluntario pa desinfecta full e scol. E ministerio de Boluntario a reacciona di biaha y a spuit full e facilidad cu D7, or Decon 7, e mihor product obtenibel cu efectivamente ta mata 99.9999% di tur tipo di virus y bacteria, usando un cantidad di boluntario den un period di dos dia.

Como cu nan a experiencia e balor desinfecta preventivamente, pa stop e malesa di plama, EPB Oranjestad tawata contento di ricibi nan kit di D7, como e prome paso pa porta desinfecta nan propio facilidad.

Despues di a ricibi e kit di D7, a cuminsa sesion di entrenamento dor di e Ministerio di Boluntario di Freewinds pa dos miembro di staf di EPB. Esaki a inclui entrenamento teoretico y instruccion practico siguiendo un checklist pa sigura cu nan lo compronde pakico tur e pasonan aki ta importante pa completa un desinfeccion completo y efectivo.

Akinan por mira Sra. Susan Lora, Deputy Port Captain di Freewinds, ta dunando Sr. Lopez un splicacion di materialnan den e kit di D7. Cu e materialnan aki a cuminsa e entrenamento di e staf.

Deputy Port Captain, Sra. Susan Lora, ta presentando e certificadonan na e staf di EPB cu a complete e entrenamento, Sr. Erwin Lopez, director di EPB Oranjestad, tawata presente.

E conciergenan di facilidad, Mario Fingal y Juan Krosendijk, awor ta Spuitdornan entrena complete y certifica di D7. Nan ta completamente confia cu nan ta capas di ehecuta e pasonan preventive necesario pa school EPB di awor en Adelante.

Ne e ceremonia chikito di graduacion Sr.Lopez a comenta: “Freewinds ta haciendo un trabou extraordinario! Mi ni a Sonia di haya e ayudo na e manera aki. Danki pa pensa riba nos y nos lo hasi bon uso di e materialnan aki y di loke nos a sinja. Nos ta hopi agradecido pa loke bo a hasi pa nos scol y e ta nifica hopi mas pasobra a hasie de curason.”

Desde comienso di e pandemia e esfuerso di Ministerio di Boluntario di Freewinds ta basa riba e palabranan poderoso di e Fundador di Scientology, L. Ron Hubbard, cu “un ons di prevencion ta bal un ton di cura.”

Awor cu EPB Oranjestad ta parti di e ekipo preventivo e ta haci cu manteniendo Aruba como un di e lugarnan mas sigur na mundo un hecho.

P asistencia di e Ministerio di Boluntario di Freewinds pa ricibi seminario preventivo of entrenamento con pa desinfecta cu D7, por fabor tuma contacto cu e Deputy Port Captain di Freewinds na e email [email protected] of na Signal na +1 727-549-8104 of na cel 297-747-1613.

Pa haya sa con pa proteha bo mes y otronana, con bo por mantene bo cas y bo lugar di trabou sigur, bishita How to Stay Well Prevention Resource Center online na www.scientology.org/stawell caminda tur e videonan y pamflentanan di Stay Well por wordo mira y por download nan gratuitamente.

