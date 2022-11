Berdad bida sa ta cortico. Aunke nos tur cu hanja e “dia” como regalo dia pa dia, nos no ta realisa tur ora con precioso un dia cu su 24 oranan largo por ta. Tin di nos ta biba mas consciente cu otro, cu mas amor, cu mas fe. Tin di nos tambe cu sa biba como si fuera nos lo ta aki pa 200 anja y no ta worry cu nos prohimo. Pero e ley di naturaleza ta dicta otro. Nos curpa ta bira bieu y marchita, e ta gasta. Tin ta bira malo, sufri, haña tratamento, bira bon of ta muri bay den e bida mas aya. Nos niun kier muri ni jong ni bieu, pero nos tur tin cu bay mas aya un biaha.

Y…..nos ta muri bay laga sernan keri atras cu ainda no a caba cu nan mision akibao. Mas y mas mi ta gusta e relatonan di Pastor Balootje den corant. E tin asina hopi razon den hopi cos cu ta concerni nos manera y moda di biba. Bo biba bon, come salud y bayla y hari un crenchi, esaki tambe por alarga bo bida carnal un crenchi. Pero…..nos bida nos tin’e fia . Pa un tempo. Tin pa poco tempo y tin pa hopi temp o. Nos niun ta para den rij pa bay serca Papa Dios, pero Papa Dios tin su buki di bida skirbi den su plant’i man. E ta duna, E ta tuma. Y awor ela tuma un dushi hende, nos bon amigo colega den radio difusion fei tempo di Radio Kelkboom den añanan setenta. Ruthy Bergen a caba di slaag pa su diploma di Mavo-4 y a contesta e aviso cu Radio Kelkboom tawata buscando un Operadora. Nos a haya e trabao. Y asina nos a drenta Farandula como MC hunto cu e gentil yo cabayero, Ruben Garcia, kende tawata traha na e emisora ey prome cu mi. Ta Ruben Scorpio Garcia a introduci mi como MC cu mi 16 anja di edad den stadion Wilhelmina cu eleccion di reina hubenil di Carnaval. Con e talentoso Ruben tawata graba su programa pa hubentud cu smak, amor y pasion y alegria !. Y ta e ingredientenan ey a bira su yabinan pa exito grandi y total. Ela traha di su hobie su trabao . Y a bira tops, “the best of the best “.Mi a bisa algun tempo atras caba, locual tur rond di nos ta confirma awe. Ruben Garcia ta esun mas grandi den su epoca riba tereno di Radiodifusion y despues tambe cu programanan presenta na televishon pa añas. Pa nos, e mas grandinan den nan epoca ta Gregorio “Ito” Tromp , Ruben”Scorpio” Garcia y Ruben Traxx Trapenberg dfm. Ta cabayeronan cu diciplina den tur locual nan ta hasi na bienestar di pueblo oyente of televidente. Esun cu ta lantando cabes hopi tambe ultimamente ta e hoben maestro di scol Adonsito Croes como un bon MC. Ta nos tesoronan. Y awor, un di e joyanan di mas balioso cu a drenta hogarnan cu su vos unico, caluroso,cu positivismo y alegria mester a bay nos dilanti. Danki na tur cu a aprecia y stima nan na bida y cu ta aprecia esnan cu ainda tey. Ruthy “Lady Ruth” Vrieswijk-Bergen y Bea “Liesje” Croes Quilotte tambe tin bunita recuerdonan di Scorpio Ruben Garcia den nos epoca di hubentud sano y bon balansa. Nos tawata teenagernan felis y contento cu respet pa nos mes y pa otro. Ruben cu su Scorpio’s Disco cu asistente Roy Inocencia awe ambos dfm. Ruben a bini un biaha cu su mesun grupo di scorpion den parada di Carnaval, entre otro. Tur su proyectonan, tur su actividadnan, tur su trabaonan el a eherce cu pasion y amor.

Y aunke despues bida di adultonan a tuma su rumbo, casa y forma famia, ora di topa ta manera tempo a para keto un rato den tempo. Tempo di calidad, no cantidad. Pero awor ?

Ta keda un bashi. Un dolor. Un tristeza. Lo recorda Ruben Garcia, cu awor tambe ta mas cerca di mente, alma y curason. Lo tuma tempo pa su bunita sra.esposa lieve Treesje , yuinan y nietonan adapta na e cambio aki den nan bida, awor sin esposo, tata y welo. Ta hopi ta e sintimentonan den e comentarionan skirbi riba facebook, den corant y ariba social media digital. Ta tur sa cu un di e “Giantnan” a cumpli cu su mision den bida akibao y cu e lo sigui riba su viahe spiritual cu mas luz y amor di su Creador. Asina mes cu e tristeza, ban habri nos curason pa e amor y lus di Pasco cu ta na skina cla pa drenta, cu gradicimento pa e fantastico y interesante bida di Ruben Scorpio Garcia, cu a crese den nos dushi bario di Dakota tur dia . Ruben, habri hala y bula halto awor den eterno luz y amor di Creador y Architecto di Universo. Y mientras nos ta aki ainda, laga nos scoge pa e paz, bondad, amor y sabiduria pa duna nos energia y forza pa sigui padilanti cada dia, “One day at a time”. Condolencia, consuelo y amor pa famianan Garcia-Marchena, demas famia, coleganan, amigonan y Aruba henter. “Stay safe, love you too “!