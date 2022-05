Cu e meta pa concientisa comunidad riba e topico di presion halto, Departamento di Salud Publico su seccion Promocion di Salud conhuntamente cu IBiSA a organisa pa empleadonan di diferente hotel entre otro Hyatt Regency, Amsterdam Manor Beach Resort, Bucuti & Tara Beach Resort y Hilton Aruba Resort un siman di checkeo di presion. Pa comunidad DVG hunto cu Praktijk Ondersteuners Huisartsen y IBiSA lo ta organisando tambe un chekeo di presion riba dia 21 di mei na Centro Kibrahacha y dia 4 di juni na IBiSA San-Nicolas for di 8or di mainta pa 12or di merdia. Presion Halto ta conosi pa ocaciona malesanan di curason y ader, stroke, problema cu riñon y otro problemanan di salud. E condicion riba su mes no ta duna señal of sintoma p’esey un persona por tin presion halto pa añanan largo sin cu e sa. Durante di e periodo aki, e presion halto por causa daño na curason, ader, riñon y otro partinan di e curpa. Pa e motibo aki ta hopi importante pa midi bo presion, aunke bo no ta sinti nada. Si bo presion ta bon, mantene un estilo di bida saludabel. Si bo presion ta halto ta bon pa haci e cambionan necesario pa asina baha e presion y evita daño na bo organonan.

Con pa preveni presion halto?

Mantene un peso di curpa saludabel (BMI bou di 25)

Mantene un midi di cintura saludabel (hende muher menos cu 88 cm, hende homber menos cu 102 cm)

Come alimentacion saludabel cu amplio berdura, fruta, grano completo y awa

Baha man na salo (salo, condimento, sauce, cuminda di restaurant/fast food /truck), cuminda vet y/of hasa

Haci actividad fisico regularmente (5x pa siman por lo menos 30 minuut)

Canalisa tension (stress) na un forma positivo

Limita alcohol

Stop di huma

Con pa reduci presion halto?

Come saludabel y pone atencion riba salo

Baha peso si bo tin peso di mas

Haci actividad fisico diario, por lo menos 30 minuut pa dia

Preferiblemente no bebe alcohol y no huma

Bebe bo medicamentonan fiel segun instruccion di bo dokter

Cifra di presion halto na Aruba (GOA 2016/2017, National Multi-Sectoral Action Plan for Non-Communicable Diseases, 2020-2030)

Totaal (20 aña pariba): 63% tin un presion halto

Hende Homber (20 aña pariba): 3 di cada 4 tin presion halto (71%)

Hende Muher (20 aña pariba): 3 di cada 5 tin presion halto (58%)

Edad entre 20 y 39 aña: 1 di cada 4 tin presion halto (28%)

Edad entre 40 y 59 aña: 1 di cada 2 tin presion halto (48%)

Edad 60+ 9 di cada 10 tin presion halto (87%)

Mortalidad causa pa malesanan di curason y ader ta 31.3% (1999-202

