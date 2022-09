Diahuebs ultimo, e torneo Copa Roy Croes a cuminsa na Compleho Deportivo Yara. E torneo ta di diahuebs 1 di September pa 3 di September. A organisa e torneo aki na honor di e fundado, presidente, trainer, coach y tata di nos presidente actual di S.V. Unistars cu a fayece den luna di april ultimo, na e edad di 71 aña.

Señor Roy Croes ta hopi conoci den e bario di Pos Chikito y Savaneta. 34 aña pasa, el a funda S.V. Unistars pa asina tene e muchanan di bario for di caya. Su lema tabata tambe: “Un futbolista mas ta un delincuente menos”. Desde e momento cu a funda S.V. Unistars di Pos Chikito, e ekipo di futbol a conoce diferente categoria di edad manera mini Baby, Baby, LIFIDA A y , Menor, Mayor, Division 2 y awendia Division Prome. Den e campeonato ultimo, Unistars a bira sub campeon den e prome division.

Den e torneo di Copa Roy Croes ta participa: La Fama (Division di Honor), Brazil Jrs (Division 1 y U13), Riverplate (U13), RCS (Division 1) y Unistars (Division 1 y U 13). Diasabra tin Campeonato di e gruponan infantil cu e final 6 or di atardi. E gran final di Copa Roy Croes lo tuma lugar 8 or di anochi.

S.V. Unistars kier gradici tur e sponsornan cu a hasi e torneo aki posibel: The The Shack Aruba, Asia Sranan Restaurant, Autoplus Auto Parts, SWC Waste Handling, Kings Car, Rey Hing food center, Dior Minimarket, Povi Tree y Clear kayak Aruba.

S.V. Unistars ta invita henter pueblo di Aruba y especialmente e bario di Pos Chikito, Sabana Basora y Savaneta pa atende e torneo aki pa asina brinda un homenahe na un Buluarte importante den e mundo di futbol na Aruba.