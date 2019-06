S.A.B.A. Oranjestad y Rotaract Club of Aruba a presenta un show di moda cu nos grandinan

En connexion cu celebracion di dia di Mama, Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba y Rotaract Club of Aruba a percura pa un anochi diferente y dibertido pa e habitantenan di S.A.B.A. Oranjestad.

E atardi aki tabata uno hopi festivo y alegre unda nos grandinan tabata modelo na nan mesun show di moda patrocina pa diferente casnan di moda, estilista, leerwerktraject na Aruba cu a mustra nan atencion, donacion y tempo pa nos grandinan.

E runway aki tabata uno unda miembronan di Rotaract Club of Aruba tabata cana hunto cu e grandinan riba e runway cu tabata e patio di S.A.B.A. mes cu a wordo decora bunita pa e ocasion aki. Shi Preke tabata e maestro di ceremonia y a entretene tur presente discribiendo e trahe y sponsors di cada modelo cu a subi e pasarela. Nos grandinan a ricibi un makiyahe y peinado di Rafael de Cuba y su ekipo di Heavens Hair Studio.

Rotaract Club of Aruba a den pasado a yega di organisa varios proyectonan pa nos grandinan cu ta keda na San Pedro Paviljoen y desde e tempo ey a keda den connexion estrecho cu e organisacion. Nos grandinan tin un lugar hopi special den e curason di tur miembro di Rotaract Club of Aruba, pasando tempo cu nan y pone un sonrisa riba nan cara ta loke ta conta. Tempo di calidad ta lo mas valioso pa nos grandinan.

E team di S.A.B.A. a traha durante lunas preparando pa esaki y nos kier a gradici e team y especialmente Sra. Ivy cu semper ta hopi dedica y ta trece bunita iniciativanan manera esaki pa nos grandinan. S.A.B.A. kier gradici e siguiente comerciantenan pa nan aporte grandi pa cu e show di moda aki: Paleis Oriental, Giselle Department Store,Trash By Ronchi, Geekay, Lucky Super Store, Eva Boutique , Mrs Minute, Lichting, La Cabana Resort, Paradera Party center, Aruba Trading Company, Visser Trading, Romar, Do it Center, Leer werk traject Aruba, Church, Tropical Bottling Company, Jolly Pirates, Rona Coster, Carla Cake, Wine & Dine.

Rotaract Club of Aruba kier gradici tur miembro y boluntario cu a yuda haci e evento aki posibel. Na tur famia y amistad cu a bin presencia y duna nan sosten y aplauso na nos grandinan cu a subi e pasarela, masha danki. Esaki sigur a haci nos grandinan feliz riba e diabierna atardi aki.

