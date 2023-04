Partido AVP mester traha riba un reforma interno cu urgencia. Echonan di miembronan prominente di partido ta pone cu awe un nubia scur ta tapa tur e gran logronan di AVP. E echonan ey a causa cu awe credibilidad di e partido ta na suela. Tur dia ta confronta candidatonan di AVP cu e acusacion cu e partido ta corupto.

Ta tempo pa AVP tuma responsabilidad pa su imagen door di bolbe na e norma y balornan di good governance. E partido mester renoba su compromiso cu e vision di Mito Croes pa hisa calidad di gobernacion y politica na Aruba.

E realidad ta cu sin compromiso cu integridad, AVP no merece e confiansa di pueblo pa goberna. Si e partido no demostra seriedad pa cu integridad, tur grito cu AVP mester salba Aruba no ta mas cu un pretexto pa no mira su mes den spiel. Sin compromiso cu berdad tur yamado pa subi caya no ta mas cu un expresion di deseo pa poder politico, mientras cu hustamente e tipo di poder aki ta corumpi.

Tur hende ta mira e necesidad di cambio profundo den AVP, cu excepcion di un grupito di fanatico di e partido. E necesidad pa reforma a keda ilustra na un manera doloroso cu e situacion cu Mike de Meza. Ta como miembro prominente di AVP el a sali defende e manera dudoso cu Eddie Briesen a negocia cu Lee Tofanelli and Associates Inc. Representando AVP, Mike de Meza a gaña publicamente cu e como minister a haya un ‘cassatieadvies’ negativo, mientras cu documento ta demostra cu Mike de Meza a haya e conseho pa bay Corte Supremo, o sea e cassatieadvies tabata positivo. Tambe Mike de Meza a bisa cu e no a exonera Eddie Briesen, pero atrobe documentonan (un carta di De Meza dirigi na abogado Lejuez y un vaststellingsovereenkomst entre Pais Aruba y Eddie Briesen) ta mustra cu e ta gaña: ta Mike de Meza mes a percura pa hala e caso di Eddie Briesen aden, sin ningun posibilidad pa rebiba e caso. E chens ta grandi cu De Meza ta responsabel pa e dañonan cu e caso aki a causa.

Pero, en bes cu partido hala atencion di De Meza, te dia di awe partido ta mantene man riba su cabes door di keda keto, bisando cu tin trankilidad sin solucion. E silencio di partido tin un mensahe fuerte: nos no ta critica miembronan prominente y nos no ta critica partido. Esey ta demostra falta di compromiso cu e berdad. E silencio ta expresa un cultura di cobardia y ta revela un disponibilidad pa gaña pueblo.

E mesun silencio aki nos tur por a mira den e caso di Paul Croes. Partido mester a splica Paul Croes cu for di momento cu Ministerio Publico a anuncia cu e ta sospechoso den caso Ibis, prudencia ta exigi pa e entrega su retiro y aleha su mes for di politica te ora cu hues trece claridad den su caso. Esey tabata necesario pa defende e imagen di institutonan politico di Aruba. Sinembargo, e interes personal di Paul Croes a prevalece.

Partido hasta a permiti Paul Croes pa core campaña pa eleccion 2017. Ta despues Paul Croes mes a opta pa bandona e campaña, mientras el a “endorse” dos otro miembro prominente di AVP: Mike de Meza y Richard Visser. Pa henter Aruba ta obvio cu AVP no kier tuma su responsabilidad, mientras cu e solucion no ta dificil.

Partido mester contesta e preguntanan critico: kico a pasa exactamente den e caso di Paul? Con e corupcion aki por a tuma luga? Kico AVP ta bay haci pa evita cu e violacionnan di integridad ta ripiti?

Den caso di Benny e historia aki ta ripiti su mes: na ningun momento partido kier a splica e miembro prominente aki, cu for di momento cu Ministerio Publico a anuncia cu e ta sospechoso den caso Avestruz, prudencia ta exigi pa Benny entrega su retiro y aleha su mes for di politica te ora cu hues trece claridad den su caso. Esey no tin nada di haber cu su culpabilidad, sino cu nos compromiso pa proteccion di integridad di nos institutonan. Es mas, e echo cu Benny no a aleha su mes, ta demostra un falta di consideracion cu interes di e reputacion di AVP mes como e partido cu mas aña di existencia. Pio ta cu partido mes a dicidi pa defende Benny, pa ataca Ministerio Publico y mustra dede riba Evelyn Wever-Croes. Atrobe e mensahe ta cu interes personal di miembronan prominente ta prevalece.

Reforma interno ta necesario, pasobra sin compromiso cu integridad AVP no tin e autoridad moral pa acusa ningun hende di falta di integridad. Sin compromiso cu integridad, simplemente AVP no merece e confiansa di pueblo pa goberna. Sin compromiso cu integridad, e slogan cu partido mester “salba Aruba” no ta mas cu oportunismo.

Pero, si di berdad AVP ta kere den e vision di defunto Mito Croes, e partido tin e obligacion pa tuma pasonan decisivo. Pa cuminsa AVP mester transforma e structura di governance di partido, mester bin cu un codigo di integridad, mester identifica funcionnan cu tin hopi riesgo pa cu integridad y mester bin cu proceso di screening interno. E necesidad pa transformacion ta inclui e parti financiero di partido tambe. Ta solamente ora AVP tuma responsabilidad pa su mesun manera di traha, e nubia scur cu ta cubri partido lo cuminsa hala. Ta solamente ora AVP cuminsa tuma responsabilidad pa integridad, cu pueblo lo por mira tur loke partido a haci pa e pais aki y e potencial di partido pa aporta na bienestar general y e bon comun.