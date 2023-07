Gillmar Werleman (studiante di Facultad di OGM di UA) a tuma su tempo pa skirbi tocante “Meld ziek y e mal uzo di e sistema”. Esey ta di aplaudi. Sin embargo e punto di salida di Gillmar ta fout. Simplemente no ta berdad cu un empleado cu frecuentemente ta meld ziek ta un mal trahado.

Den mayoria di caso di empleado cu ta meld ziek frecuentemente, tin algo mas ta pasando. Hopi biaha tin un ambiente toxico na trabao y tin biaha hasta tin acoso sexual ta tuma luga. Tambe sa sosode cu e empleado no por maneha e trabao y esey ta causa stress. Si un empleado ta sinti cu su dunado di trabao no ta balora su esfuerso, e motivacion di e empleado lo ta na suela. Si e dunado di trabao no ta flexibel, e trahado lo meld ziek ora e mester cuida su yiu of mayor cu ta malo. Hasta ta posibel cu e empleado ta buscando otro trabao y p’esey ta meld ziek.

E realidad ta cu, ora hopi empleado ta meld ziek, casi semper e causa di e problema ta e dunado di trabao mes. P’esey e dunado di trabao tin e responsabilidad pa analisa e ambiente na trabao ora e ta ripara cu su empleadonan ta meld ziek hopi. Un bon dunado di trabao lo busca pa scucha e empleado prome. Asina e dunado di trabao lo por compronde miho kico ta causa cu un hende ta meld ziek. Si e empleado ta indica cu tin problemanan na pia di trabao, ta na e dunado di trabao pa fix su mesun organisacion, prome cu purba fix e empleado. Si un empleado tin problema personal, un bon dunado di trabao lo busca manera pa yuda su empleado. Un bon dunado di trabao ta compronde cu ta e ta crea e condicionnan pa e empleado sinti satisfaccion den su trabao y sinti e motivacion pa yuda e organisacion bay dilanti.

E angulo di Gillmar ta robes, pasobra e angulo ta uno autoritario. E ta robes pa mira e empleado cu ta meld ziek frecuentemente como un persona inmoral, pasobra no ta na e dunado di trabao pa husga ken ta santo y ken ta pecador. Ora e dunado di trabao ta sinti su mes moralmente superior, e ta busca e busca confrontacion cu e empleado y manera pa obliga e empleado pa cumpli cu su trabao. E manera autoritario ey ta hustamente loke ta crea un ambiente toxico na pia di trabao.

E manera di pensa autoritario aki ta graba profundamente den nos manera Rubiano di pensa. Si un persona haci malo, e mester sinta riba su blaar. Den e caso di e empleado, e mester sinti e dolor di e castigo. Esey ta manera cu nos mayornan a lanta nos: e faha lo coregi tur cos cu ta robes. Pero e solucion real ta pa cuminsa cu comunicacion. Mester scucha y compronde e motibonan pakico un hende ta meld ziek. Riba e fundeshi solido di un bon comunicacion por haci compromiso cu ta na bentaha di, tanto e trahado, como e dunado di trabao. Ora e dunado di trabao ta duna e respet ey na e empleadonan, e ta crea e fundeshi pa e empleado sinti su mes motiva pa duna su miho empeño. Ta riba e fundeshi di respet y comunicacion so por tin un colaboracion efectivo entre empleado y dunado di trabao cu lo hisa e productividad di e organisacion.