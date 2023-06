Pober Nel a rabia masha hopi ora cu mi cuestiona su funcion nobo di comisario den WEB. Pa trankilisa su mes Nel a skirbi un avalancha di insulto y menasa riba su pagina di Facebook. Un hende a hasta comenta pa Nel cuida su presion halto! Enjoy e lectura… Anyways, loke a sorprende mi ta con el a sali na defensa di AVP cu e acusacion cu mi lo ta “un ladron di asiento”. El a sorprende mi pasobra Nel a siña Sciencia Constitucional na Bestuursacademie na Tilburg (1972) y supuestamente Nel ta compronde e sistema parlamentario. Pero en realidad ta completamente logico cu Nel ta defende AVP, pasobra MEP y AVP a horta e poder di pueblo pa nan mes, lagando pueblo sin autonomia y sin democracia. Ta solamente un ciego no por mira cu MEP y AVP a crea un sistema politico cu ta mina e bon funcionamento di nos parlamento, departamentonan di gobierno y companianan estatal. P’esey e legado di MEP y AVP ta nada otro cu corupcion institucional.

MEP y AVP ta mina nos sistema parlamentario

Nos Constitucion ta prescribi cu ta pueblo ta controla gobierno y ta aproba of desaproba nos leynan pa medio di su parlamentarionan. Pero MEP cu AVP a horta e poder di pueblo pa garantisa cu parlamentarionan no por controla e maneho di partido den gobierno. P’esey nos tin un stempelparlement. Ta partido ta dicta e voto di parlamentarionan den Staten di Aruba. Ora cu un parlamentario no sigui e liña di partido e parlamentario por conta cu abuso di e poder enorme cu e partido a acumula. Djis puntra Marisol Lopez-Tromp, Mervin Wyatt-Ras of Daphne Lejuez kico nan experiencia tabata ora nan a sali for di MEP.

Pero AVP no ta miho. Riba dia 17 di april ultimo AVP a orkestra un partijraad pa corona Benny Sevinger cu e bendicion di partido pa e keda den parlamento. Hasta un abogado di renombre manera Sjiem Fat a presta su mes pa sostene e show trociendo e berdad. Tanten MEP y AVP ta keda alterna poder nunca nan lo permiti hopi espacio pa parlamentarionan pensa pa nan mes y vota segun nan consenshi.

MEP y AVP ta mina nos aparato gubernamental

E aparato gubernamental ta supose di traha na un manera rapido y bon pa brinda tur clase di servicio na nos ciudadanonan. Pero MEP y AVP a horta pueblo e posibilidad di disfruta di un servicio eficiente door di yena e aparato gubernamental cu nan compinchinan. E resultado ta cu hopi servicio no ta funciona na drechi. Djis mira DIP. Pa colmo MEP y AVP kier pa e proceduranan den e aparato gubernamental keda malo, pa e ciudadano keda depende di e fabornan di un minister pa por ehempel un subsidio, permiso of tereno. E corupcion institucional aki a conduci na e corupcion personal y condena di Paul Croes pa soborno. E condena a caba di bira irrevocabel na februari ultimo. Dos luna despues hues den prome instancia ta dicta cu Benny tambe ta culpabel di corupcion (soborno). Atrobe nos por a mira un caso na unda proceduranan no tabata transparente, causando hopi ciudadano pa busca e minister pa yuda nan, simplemente pasobra e sistema no ta sirbi. Pero bao di maneho di MEP e corupcion ta sigui. Un estudio di Banco Central (CBA) ta indica cu corupcion a aumenta tur aña desde 2018. Na aña 2022 hopi ciudadano cu a participa a hasta admiti cu nan mes a paga soborno pa haya diferente servicio di gobierno.

MEP y AVP ta mina nos sector semi-publico

Esey ta trece nos na e sector semi-publico. Aki tambe MEP y AVP a haci un desaster. Na aña 2020 a sali un rapport cu ta mustra cu apesar cu MEP y AVP a haya mas cu trinta aña pa regla e profesionalismo di e sector semi-publico hopi di e organisacionnan no ta cumpli ni cu e exigencianan mas minimo di integridad. Realidad ta cu MEP y AVP a crea un draaideur (revolving door) pa funcionnan halto den nos pais. Asina nan ta mantene un monopolio riba poder, influencia y placa. P’esey cada bes cu un di nan gana eleccion ta cuminsa pone nan hendenan den posicionnan clave te ora cu nan perde eleccion atrobe. Nos tur por a mira con e AVP-ista prominente, Frank Hoevertsz, a haya su mes bes tras bes den un “persecucion politico” den man di MEP: na aña 1993 y 2002 riba instigacion di Nel Oduber mes y ultimo bou maneho di señora Evelyn Wever-Croes. Pero e porta mester keda draai y asina a toca e MEP-ista prominente, Anthony Rojer, pa bira director di UTILITIES NV. Robert Maduro mester a drenta den entre otro Fundacion Lotto pa Deporte. Tempo cu RDA NV tabata cay bao di e cartera di Evelyn Wever-Croes su primo Junior Croes mester a bira presidente di e hunta di comisario di RDA NV. Nel tambe a haya beurt den e wega aki. Prome pa bira comisario pa Setar NV y awo como comisario den WEB NV. Ta obvio cu aki nos no ta trata cu un coincidencia, pero cu otro ehempel di corupcion institucional.

E corupcion institucional di MEP y AVP ta empobrece nos pueblo

Finalisando ta bon pa nos realisa cu Friends & Family di MEP y AVP ta keda haya nan recompensa di nan partidonan. Ta hopi placa di pueblo ta bay na paga compinchinan. Tambe ta bon pa realisa cu e consecuencia di e practica aki di MEP y AVP ta e falta di disciplina financiero di nos pais y e empobrecimento di pueblo. Pa mantene poder MEP y AVP mester mantene pueblo bobo y floho. P’esey nos a lubida cu nos ta un pueblo trahado cu semper a lucha pa sali pa dilanti. MEP y AVP ta manda e mensahe na nos hubentud cu no ta importa si bo ta esforsa bo mes pa bo educacion, ni tampoco ta importante pa bo traha duro pa bo bay dilanti. Basta bo vota pa nan, nan lo take care di bo. E resultado final ta cu mita di nos hendenan ta cobra un salario minimo pa trabao di henter un luna, mientras Nel ta haya mas cu un salario minimo pa djis un par di ora di reunion…