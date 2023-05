Tin hopi discusion si ta miho pa ancra supervision financiero den un rijkswet of den un landsverordening. E gran pregunta ta dicon pa Hulanda ta asina importante pa ancra supervision financiero den un “consensus-rijkswet”?

Un landsverordening ta un ley cu nos mesun gobierno y parlamento ta traha. Un landsverordening ta un instrumento pa crea e derechonan y e obligacionnan. E ta crea e poder pa gobierno hunto cu parlamento regla kico nos entidadnan nacional y nos ciudadanonan mag di haci y kico nan no mag di haci. Nos tin por ehempel un Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (of Landsverordening AZV). E landsverordening aki ta regla entre otro cu nos tin un fondo pa e gastonan di cuido. E ta duna cierto poder na e minister encarga cu salubridad publico y e ta regla ken por ta un asegurado di AZV. Ta importante pa nota cu gobierno y parlamento solamente por traha un landsverordening pa e asuntonan cu ta pertenece na autonomia di Aruba. Crea un landsverordening solamente ta posibel pa un asunto interno di Aruba. Gobernador ta hiba un supervision continuo pa controla si e leynan cu e ministernan y parlamento kier pasa ta keda den e marco di nos autonomia. Na momento cu gobernador constata cu un proyecto di ley ta sali for di e marco di nos autonomia, gobernador lo nenga di firma e proyecto di ley ey. Asina gobernador por evita cu un proyecto di ley cu ta viola e limitenan di nos autonomia ta bira un landsverordening.

Ta importante pa garantisa cu Aruba ta keda den e marco di su mesun autonomia pa Aruba no cuminsa regla e asuntonan cu ta Reino so mag di regla. Ta trata aki di asuntonan di Reino, manera defensa di e teritorio di Reino, relacionnan internacional y e nacionalidad Hulandes. Gobierno di Reino hunto cu Parlamento Hulandes so mag di traha e leynan cu ta trata e materianan aki. E leynan aki ta yama rijkswet. Un rijkswet ta crea e derechonan y e obligacionnan pa entre otro e entidadnan di Hulanda, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, pero tambe pa ciudadano den henter e Reino.

Un rijkswet ta mas halto cu un landsverordening. Esey ta keda expresa den e echo cu gobernador tin e poder pa nenga di firma pa cualkier landsverordening cu ta contra un rijkswet. Asina gobernador por stroba un landsverordening cu ta bay contra un rijkswet di bin na vigor. Si gobernador no para un landsverordening cu ta viola un rijkswet, gobierno di Reino ainda tin e posibilidad pa suspende of destrui e landsverordening ey. Ademas di esey gobierno di Reino por bin cu aanwijzing den forma di un KB (Koninklijk Besluit) pa gobierno di Aruba cumpli. Si esey no yuda, gobierno di Reino por bin cu un Algemene Maatregel van Rijksbestuur pa Reino mes regla loke mester regla pa Aruba. Un ehempel di con leu un medida asina por bay ta e intervencion di Hulanda den Sint Eustatius, na unda Sint Eustatius a perde temporalmente henter su democracia pa motibo di incumplimento di e leynan.

Banda di e landsverordening y e rijkswet tin un otro instrumento huridico pa crea e derechonan y e obligacionnan pa Hulanda, Aruba, Curaçao y Sint Maarten. Esey ta e onderlinge regeling. E onderlinge regeling ta ancra den articulo 38 inciso 1 di Statuut pa Reino. E instrumento aki ta pa Hulanda, Aruba, Curaçao y Sint Maarten por cera e compromisonan legal cu otro. Ehempel di onderlinge regelingen ta e sin fin di protocol cu Aruba, Curaçao y Sint Maarten a cera cu Hulanda, manera e protocol di 13 di november 2020 cu Minister-President Evelyn Wever-Croes a firma pa duna un base legal na e Landspakket pa Aruba. Como cu un onderlinge regeling ta un acuerdo entre por ehempel Hulanda y Aruba e partidonan cu ta firma e onderlinge regeling tin e obligacion legal pa cumpli cu e palabracionnan.

A pesar cu e onderlinge regeling ta regla den Statuut, un partido por tin poco of ningun confiansa cu e otro partido tin e intencion pa cumpli. Statuut ta brinda un solucion pa e problema di confiansa aki den articulo 38 inciso 2. Ey Statuut ta crea e posibilidad pa ancra un onderlinge regeling den un rijkswet. Esaki ta un rijkswet peculiar, pasobra e no ta regla un asunto di Reino, manera normalmente ta e caso cu un rijkswet. Den e caso aki e base legal di e rijkswet en cuestion ta un onderlinge regeling mes. Como cu un onderlinge regeling ta un acuerdo mutuo, ta yama e tipo di rijkswet aki consensus-rijkswet.

Awo nos por contesta e pregunta pakico Hulanda kier ancra supervision financiero pa Aruba den un consensus-rijkswet. Hulanda no ta confia gobierno ni parlamento di Aruba. Esey tin di haber cu den bista di Hulanda e gabinetenan di AVP y MEP a crea riesgo serio pa finansas publico. Nos parlamento no a demonstra di por ta critico suficiente pa para mal maneho di parti di e gabinetenan aki. Awo cu Hulanda mes a fia hopi placa na Aruba, Hulanda tin un interes mas grandi ainda pa tin e garantianan cu Reino por interveni si Aruba keda sin cumpli. Den e cuestion aki Hulanda simplemente kier siguridad cu Aruba lo hisa e calidad di su maneho financiero.