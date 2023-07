Diabierna cu a pasa pa 6’or di atardi un chauffeur burachi a causa un accidente na e crusada di Rondweg entre un Ford Figo cora y un pick up Great Wall color blanco. E pick up a drenta kibra cura di un cas. Felizmente no tabatin mucha of hende grandi den cura na e momento ey. Sin embargo e accident a causa basta daño material pa e doñonan di e autonan y di e cas.

Riba e mesun diabierna rond di 11’or di anochi testigonan a mira un auto cu velocidad hopi halto persiguiendo of pustando cu un otro auto biniendo for di Zoutmanstraat drenta Havenstraat. Un auto tabata core riba e rails di tram y e otro riba e caminda normal. Na altura di Boolchand’s un a dal den e otro, causando cu e Suzuki shinishi a bolter y bay boks contra un obheto. E impacto a expulsa e automobilista Ruiz door di e windshield, tirando e riba caminda. Ora polis a test e chauffeur di e otro auto el a resulta di ta bou influencia. E lesionnan serio a causa cu Ruiz a fayece diasabra 11.40 di anochi, birando e di seis morto den trafico pa aña 2023. Asina e accident aki a causa ademas di hopi daño material y perdida di un bida, tambe un impacto riba casa y yiunan chikito di Ruiz cu a keda atras.

Diasabra tambe tabatin accident. Marduga un van blanco chikito a bay pega den un tronkon na Turibana y rond di 4:45 di atardi un Toyota Aygo blanco a perde control y bolter riba e caminda di Simeon Antonio pa Buena Vista. Segun testigonan e Toyota a bin cu velocidad halto. E accident aki a causa daño material y dos persona mester a wordo transporta pa hospital pa atencion medico.

Diadomingo mainta banda di 9’or un Kia Rio cora biniendo di Sabana Liber a pasa e supermercado pa despues perde control, bolter y bay pega den un mata di kwihi den e rooi na e birada cu vangrails. Polis mester a cera caminda pa por trata di saca e victima for di e auto y pa personal di ambulance por a atende cu ne.

Den cada un di a casonan nos por identifica e responsabilidad di automobilistanan. Na fin di dia ta trata di nan comportacion den trafico. Falta di responsabilidad ta trece daño material, costonan financiero, susto y hasta tristesa y mas problema pa famia. Na mes momento nos mester puntra nos mes si nos como comunidad tambe tin un responsabilidad den e cuestion di accidentenan? Nos no tin e responsabilidad pa bisa otro cu ta miho pa “perde un minuut di bida cu perde bida den un minuut”? Nos no tin e responsabilidad pa curasha otro pa bebe un tiki menos, pa no core auto burachi y pa nos corda riba nos famia? Tambe nos mester puntra nos mes si gobierno no tin un responsabilidad pa studia manera pa baha e cantidad di accident ya cu nos tin mas cu 10 mil auto involucra den accident pa aña. Esey ta hopi daño material, gasto medico y problema financiero pa demasiado famia. No ta descarta cu polis tin un rol den e problematica aki. Boet y castigo tambe tin su lugar. Pero miho ta pa enfoca riba metodonan cu ta mucho mas preventivo cu ta salba bida, problemanan medico, sufrimento den famia y evita gasto material. Enfin nos tur mester carga e responsabilidad hunto pa crea un pais mas safe den trafico.