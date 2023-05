“No ta normal mas. Hende por faya den un cos, pero tur caminda asina? Ban keda serio si”, asina mr. dr. Ryçond Santos do Nascimento, parlamentario independiente den Parlamento di Aruba a reacciona, ora ta referi na e ultimo decisionnan y maneho di Ursell Arends, Minister di Transporte, Integridad, Naturalesa y Asunto di Grandinan. “Ta parce cu unda e pone su man, cosnan ta bay robes”.

E parlamentario ta corda ainda con na inicio di Gabinete Wever-Croes II, con MEP a prepara dos “pret pakket” pa ambos minister di Partido Raiz, pa miedo nan no comete blunder den gobernacion y asina stroba e coalicion. Na final ta conclui cu MEP tabatin rason pa no a confia Raiz, pero nan a faya den e pensamento cu si duna nan “pret pakket”, cu nan lo no faya. Ambos minister a resulta un berguensa pa gobernacion y awo ta percura pa haci henter e coalicion mas impopular di loke nan tabata caba!

Arubus

No ta di awo, sino di hopi aña ta scucha storianan di con cos ta bayendo robes den maneho y finansa di e compania estatal. Tur hende ta di acuerdo cu Arubus no t’ey pa gana placa, pero sigur e mester por cubri su gastonan, mara na benta y subsidio. Pero awo e deficit ta enorme, banda di compra di bus (den pasado) via intermediario di forma dudoso, lease awo cu no ta cumbini e compania y asina por sigui menciona. Trahadonan ta keha cu nan no a ni sikiera topa

Minister Ursell Arends ainda ey nan. Mientrastanto e compania ta sigui bay atras, sin perspectiva pa mehoracion.

AruTram

Pa demostra con MEP deliberadamente ta caba cu Raiz, a percura pa no renoba e acuerdo entre Aruba Ports Authority (APA) y AruTram. Den pasado tabata haya un contribucion riba cada pasahero cu pasa Aruba den crucero. Esey semper tabata un sosten importante pa existencia di AruTram. Ora cu a keda sin renoba e acuerdo, mesora e compania a confronta un deficit enorme den entrada. Pues deliberadamente, e gobierno di MEP-Raiz ta laga AruTram sangra, pa despues haci comosifuera cu no ta nan culpa. Con por ta posibel cu Ursell Arends no por atende e asunto aki cu Dangui Oduber directamente? Pasobra awo aki ta hincando tanto AruTram como Arubus den mas problema!

AruParking

Despues cu a cer’e pa añanan largo, lagando e compania sin ningun entrada, awo diripiente a cuminsa cobra atrobe. Tabatin lunanan pa prepara, pero a keda sin haci nada y sin percura pa un bon preparacion. Minister Ursell Arends a demostra claramente cu den planificacion, e no ta sirbi. A djis “hisa benta” cu reapertura di servicio di AruParking, cu mashinnan daña y sin comunica suficiente cu clientenan pa automobilistanan sa di e condicionnan mara na e servicio.

Serlimar

Masha bunita cu a cera e dump na Parkietenbos, pero no tabata prepara debidamente. A keda sin comunica suficiente cu cliente y como consecuencia publico ta yega te dump, ta hay’e cera y ta benta sushi “unda cu ta”. Specialmente pasobra no a percura pa alternativa pa ora mester benta sushi afo den fin di siman. E prijsnan cu mester paga pa pone baki ma cas y pa despues hiba pa procesa, a bira hopi caro. Door di maneho di Minister Ursell Arends, varios negoshi chikito di haci limpi of transporte di sushi lo mester cera pasobra e prijs ta impagabel pa clientenan! Tur esaki mientras cu na Serlimar tampoco ta scucha cu a bin cambio den maneho pa cuminsa saca e compania di debe y pa kit’e for di proteccion di corte.

RWZI Bubaliplas

Comosifuera poco, separa di a regala Raiz tur compania y instancia di gobierno cu ta na werki, a push’e cu RWZI tanbe cu normalmente ta resorta bou di DOW. Ta obvio cu MEP no tin tempo pa atende cu nada cu ta problema y cu no tin placa pa gana. A laga Minister Ursell Arends tuma e timon di e proyecto, sin cu el a logra regl’e. Na final MEP a ripara cu toch tin oportunidad pa “traha placa” y mesora a pas’e bou di Utilities NV di Minister Glenbert Croes pa nan check

financiamento y maneha e planta di purificacion di awa preto. Cu esey Ursell Arends a haya un otro “brevet van onvermogen”.

“Tanto bal bo t’ey”

“Maneho di Minister Ursell Arends ta keda un maneho di tanto bal bo t’ey, bo lag’i t’ey”, asina Parlamentario mr. dr. Rycond Santos do Nascimento a señala. Cu esaki nos pueblo votado a haya un bon les cu no por confia un persona sin mucho experencia den maneho na nivel di gobierno, den un funcion publico. Aruba mester hende bon prepara, no solamente bon educa, sino tambe experencia y cu conocemento den maneho. Te awo, den e tempo cu Ursell ta minister, tur su ministerionan ta bou candela…pa falta di conocemento y tuma decision descabeya.