Mi ta corda con ora mi tabata chikito nos tabata biba patras di Supermercado Favorito na Playa. Muchanan di e bisindario tabata hunga kaki sconde of futbol pafo te ora bira scur y e mamanan cuminsa rabia cu mester bin paden. Tabatin comiquita, El Chavo del Ocho y El Chapulin Colorado. Ta tempo di Atari y di Super Mario Bros riba Nintendo, pero no tabatin ni tablet, ipad of celular. P’esey no tabata keda nada otro pa e muchanan cu haci amistad, combersa, rabia, pleita y tin biaha bringa. Ta hustamente e weganan cu nos tabata hunga pafo cu otro a yuda nos siña haya un sentimento comun y e importancia di bon relacionnan. Nos tabata siña domina nos mesun emocionnan y soluciona nos problema di mucha. Door di core asina tanto nos tabata mas saludabel y door di inventa wega nos tabata mas creativo. Na final di dia nos tabata mas feliz. Sin realisa hunga cu otro a pone fundeshi pa nos ta un comunidad mas uni.

E tempo ey tambe tabatin necesidad y pobresa. Nos mayornan tabata enfrenta nan reto. Un tempo awa di cranchi tabata sali oraño y mester a cumpra awa pa bebe na supermercado. Sin embargo nos mayornan tabatin fe y speransa den un miho futuro. Nos mayornan tabata conta nos di e tempo cu nos bisawelonan a bay traha na Cuba y nos tabatin e orguyo di Status Aparte. Amabilidad tabata parti di nos identidad y tene Aruba limpi tabata parti di un responsabilidad comparti. Nos mayornan no tabata perfecto, pero nan a inculca norma y balornan den nos, manera curashi pa para pa nos mes, husticia, sabiduria y hiba un bida modera.

Awendia nos comunidad ta kibrando y ta cay for di otro. Nos salud mental ta afecta, nos tin stress, angustia y tin biaha hasta desespera. E motibo ta cu nos comunidad ta pone henter su speransa den gobierno. Supuesto expertonan ta bisa “it takes a village to raise a child” pa pone nos kere cu ta responsabilidad di gobierno pa educa nos yiunan. Nos ta kere cu ta responsabilidad di gobierno pa caba cu abuso sexual di menornan. Nos ta pensa cu ta gobierno mester zorg pa nos cuido medico y cu ta gobierno mester cuida nos grandinan. Nos ta tira culpa riba gobierno pa un “poder di compra” cu ta bira mas chikito. Nos ta culpa gobierno pa pobresa y nos kier pa gobierno soluciona nos problema di vivienda. Nos ta ciego pa e hecho cu ta hustamente e dependencia riba gobierno ta horta nos mesun poder pa cambia nos mesun bida.

Nos comunidad ta entregando henter nos poder di cambia nos propio destino den man di gobierno. En bes di pone nos fe den Dios, duna prioridad na nos famia y traha duro pa bay dilanti, nos a pone nos fe den gobierno pa trece felicidad den nos hogar. Asina nos ta nenga nos mesun poder y responsabilidad pa crea un famia funcional, un situacion financiero mas confortabel y mas salud.

Ta tempo pa stop nos dependencia emocional di gobierno y tuma control di nos mesun bida. Ta tempo pa lucha manera nos antepasadonan pa un miho futuro pa nos yiunan. E solucion ta den nos man. Si nos kier yiunan mas feliz, duna nan espacio pa nan hunga y cansa nan curpa. Si nos kier pa nos yiunan siña e importancia di respeta otro, laga nan hunga pa siña con pa anda cu otro. Si nos kier cu nos yiunan ta siña miho na scol laga nan hunga of haci deporte pa stimula nan cerebro. Si nos kier desaroya nos mes tambe, nos por cuminsa na aspira na tin mas curashi pa para pa nos famia y pa nos mes, na husticia den nos pais, na sabiduria pa tuma e decisionnan corecto y na hiba un bida modera y contento.