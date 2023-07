E acogida di mi articulo “Empleado ta meld ziek ora e ambiente na trabao ta toxico” ta demonstra cu opresion na pia di trabao ta un realidad pa hopi hende. Tin demasiado manager, director y hoofd van dienst cu ta crea un cultura di miedo y intimidacion pa mantene control. Pa logra kico nan kier nan ta menasa of humilia nan empleadonan. Nan ta abusa di nan autoridad y nan no tin ningun consideracion pa cu e situacion ni e sentimento di e empleado. Asina nan ta horta tur alegria cu un empleado por tin den su trabao. E empleado ta sinti tur energia sali for di su curpa ora e ta pensa riba trabao y ta sinti rabia riba su hefe.

A corto plazo e strategia autoritario di e hefenan aki ta mustra efectivo, pero e realidad ta cu a largo plazo opresion ta crea un cultura di miedo cu ta caba cu productividad di cualkierorganisacion. E solucion pa e problema aki ta cu hefenan mester haya un cambio di mentalidad. Mester siña duna e empleado e respet cu e ta merece como ser humano y mester siña kico ta comunicacion. Tambe hefenan por cuminsa studia un tiki encuanto derecho laboral. Derecho laboral a crea un marco legal pa hefenan cu ta yama “goed werkgeverschap”. E concepto di “goed werkgeverschap” ta rekiri cu un hefe ta atene su mes na entre otro e siguiente puntonan:

1. Bo hefe mester percura pa seguridad di e empleado. Dependiendo di e trabao esey por ta cu e mester zorg pa safety shoes of pa un stoel cu no ta bay caba cu bo lomba. No por tin schimmel den e edificio of otro situacionnan cu ta causa malesa. Si tin peliger cu hende por ataca e empleado mester zorg pa seguridad efectivo.

2. Bo hefe mester ta cuidadoso den su decisionnan. Esey ta nifica cu prome cu bo hefe acusa bo di algo of tuma un decision cu ta afecta bo bida e mester investiga tur e echonan. Den e cuadro aki e no por pensa riba e interes di e organisacion so, pero mester tene consideracion cu bo interesnan tambe. P’esey e tin e obligacion pa scucha bo y asina compronde si por ehempel bo tin yiu chikito of ta cuida un familiar cu ta un adulto mayor. Ora di tuma su decision e mester pone esakinan tambe den e balansa pa tuma un decision husto y proporcional.

3. Bo hefe mester splica su decisionnan cu motibonan validoy cu un trato igual.

4. Bo hefe na mag di abusa di su posicion. Como empleado bo mester di stabilidad financiero y bo hefe no mag di uza esaki contra bo pa obliga bo pa haci cosnan cu ta irasonabel, manera fabornan personal.

E beneficio di cumpli cu e exigencianan di “goed werkgeverschap” ta obvio. Empleadonan ta sinti nan mes sigur, balora y respeta. Esey ta crea e fundeshi pa un ambiente productivo unda e empleado ta traha cu smaak y alegria.Lamentablemente no ta tur hefe of dunado di trabao ta mira e beneficionan aki. Esey ta un cuestion di mentalidad, falta di conocemento y falta di profesionalismo. Como empleado bo no por cambia kico un otro persona tin den su cabes. P’esey ta importante cu, si bo tin un hefe abusivo, bo semper ta para pa bo mes. Stop e abuso. Tambe cuida bo mes fisicamente y spiritualmente. Busca un otro trabao of un overplaatsing. Nos tur mester di siguridad di entrada y p’esey hopi hende ta keda guli manda abao pa añanan largo. A lo largo esey lo causa cu bo ta termina amarga, depresivo y sin balor propio. P’esey ta importante pa bo conecta cu hendenan positivo. Haci actividadnan den seno di famia, bay un iglesia of cuminsa haci un deporte. Si bo ta sinti depresivo considera papia cu un psicologo. Finalmente percura pa bo crece emocionalmente y intelectualmente. Tin hopi buki y material riba por ehempel youtube cu por yuda yena bo mente cu mensahenan positivo.