Nos antepasadonan a enfrenta temponan hopi dificil. Tabata dificil pa planta diferente tipo di berdura y bestia pa motibo di nos clima y e escasez di awa. Den e circunstancianan dificil aki, bo mester di un sentido di responsabilidad y un strategia di largo plaso pa por bin na solucionnan berdadero. Asina nos antepasadonan a traha duro experimentando cu diferente tipo di berdura. Cu determinacion pa sobrevivi, nan a descubri cu pinda, maishi y bonchi por crece bon na Aruba. Especialmente maishi rabo, cu su tempo di crecemento di corto di shete siman, ta crece bon den e condicionnan local. Manera cu mas hende a cuminsa dedica mas tempo na planta e cosnan aki, nan a cuminsa haya mas conocimento y experiencia den nan plantamento.

Specialmente na Noord, Seroe Cristal y Hooiberg, tabatin hopi plantacion di pinda. Ta danki na e aplicacion di metodonan avansa cu plantacion di maishi a bira un fuente stabil di cuminda y entrada. E cunuco a bira parti vital di nos economia: maishi y bonchi tabata sirbi como cuminda, mientras cu pinda tabata sirbi pa cumpra paña y paga debe. Asina, agricultura a bira un parti vital di nos sociedad.

E deterioro desde industrialisacion y turismo

Cu e yegada di e refineria di Lago durante e decada di 1920 hende poco poco a cuminsa perde e vision a largo plaso for di bista. Sin embargo, ta te ora Status Aparte a yega nos politiconan a lubida e vision a largo plaso por completo. Nos politiconan a cambia e pensamento a largo plaso pa un mente limita na corto plaso.

Desde 1986, nos politiconan a comporta nan mes manera mucha mimo cu kier come tur mangel de inmediato y cu no por warda un momento adecua. Nan enfoke tabata pa obtene mas voto posibel y gana eleccion pa asina yega na poder y mantene poder. P’esey nan tabata kier mas y mas turista y camber di hotel den un tempo cortico. Nan mente limita no por a pensa riba e consecuencianan di un crecemento descontrola di turismo. Nan modelo politico ta populista y a corto plaso. Esey nos por mira den e manera cu nan kier hunga cu e sentimentonan di personanan cu ta pasa den dificultad financiero.

Ta falta di vision a largo plaso ta caracterisa e forma cu e cartel AVP-MEP a goberna nos pais desde nos Status Aparte. Nan no a haci nada pa construi un sociedad cu ta brinda oportunidad pa salarionan mas halto. A pesar di e tecnologianan mas moderno, AVP y MEP a descuida nos sector primario por completo. A pesar di e potencial di nos poblacion, nan a sabota enseñansa pa nos sociedad keda bobo y keda come for di nan man. Ademas, nan a crea yen problema social door di e crecemento descontrola di turismo. Problemanan cu ta nace for di cuponan di trabao cu ta relativamente mal paga y cu tin horarionan di trabao largo y iregular.

E pensamento a corto plaso a yega su punto maximo den e periodo di 2001 te cu 2017. Ta e pensamento a corto plaso a activa e responsabilidad di Hulanda pa interveni na 2015. Pa medio di supervision financiero Hulanda a obliga nos politiconan pa desaroya un vision financiero a largo plaso. Mediante e Landspakket 2020, Hulanda a obliga nos politiconan pa traha riba un vision a largo plaso pa e aparato gubernamental, enseñansa, cuido y husticia. E mensahe ta claro: recuperacion di nos autonomia solamente ta posibel si nos adopta un pensamento a largo plaso.

Bay bek na norma y balornan tradicional

Si nos pensa bon, nos no tabatin mester di Hulanda pa bisa nos loke nos sa caba: un vision a largo plaso ta esencial pa exito sostenibel. Nos antepasadonan a siña nos cu crecemento y desaroyo ta procesonan a largo plaso pa cual no ta existi short cuts. Nos mester siña nos hubentud cu pasenshi y determinacion ta e solucion pa hiba nos Pais dilanti. Nos politiconan mester bandona e hamber pa poder descontrola cu ta hiba un vision hopi limita. Ta hustamente e mentalidad aki a conduci na corupcion y, finalmente, na pobresa. Ta e pensamento a corto plaso di e cartel AVP-MEP cu a crea miedo y desconfiansa pa cu Hulanda. Sin embargo, un relacion solido y estrecho cu Hulanda basa riba igualdad lo conduci na un economia cu ta ofrece mas oportunidad pa e clase trahado, un miho sistema di enseñansa y na un sociedad cu menos desigualdad economico.