Apenas algun aña pasa AVP y MEP tabata goza di 16 aña di mayorianan absoluto den parlamento. Ora AVP tabata goberna MEP tabata controla oposicion. Ora MEP tabata goberna AVP tabata controla oposicion. Pero, pueblo ta cansa di AVP y MEP. Durante e ultimo eleccion mas cu 30 mil votado a nenga di deposita nan confiansa den politica tradicional. Ta politica tradicional a hinca Aruba den debenan astronomico. E politica aki a crea nombracionnan politico den companianan di utilidad a garantisa cu deseonan di Berde y Geel ta keda ehecuta den e sector semi-publico. Ta e nombracionnan politico den aparato gubernamental ta zorg pa un mal servicio di un gran cantidad di departamento. AVP y MEP ta mantene gobierno desfunccional pa zorg cu nan por “yuda bo” pa bo haya un tereno, permiso etc. Cu palabranan manera “dezerzijds akkoord” nan a cumpra voto di ciudadano y comerciante. Cu mentira y palabranan manera “mi no sa” nan kier mantene e pueblo ignorante, dependiente y sinberguensa.

Mas cu 30 mil votado a cansa di e manera con AVP y MEP a goberna. Ainda mas hende ta cans a di e manera con durante 37 aña di Status Aparte gobiernonan di AVP y MEP a percura pa nos enseñansa keda malo. Nan ta mantene enseñansa malo, pasobra ta cumbini nan pa pueblo keda pober y bobo. Tanten pueblo ta pober nan por core campaña cu palabranan manera: “canasta basico”, “poder di compra” y “bestaansminimum”. Nan ta mantene enseñansa malo pasobra nan kier fomenta ignorancia. Nan tin miedo pa pueblo compronde con nan ta comete corupcion y nepotismo. Nan no kier cu pueblo ta haya e palabranan pa nan por expresa nan mes y haci bon uzo di nan derechonan fundamental! Nan tin miedo cu ora ciudadano ta pensa pa nan mes nan ta perde nan loyalidad na e colornan Berde y Geel. Nan kier crea un pueblo pober y sinberguensa pa cada persona keda depende riba ministernan pa fabor politico. AVP y MEP kier pa nan parlamentario vota ciegamente segun nan instruccion. Nan kier mantene abogado, comerciante, periodistanan, sindicalista, pastornan y expertonan dependiente di diferente tipo di contract of beneficio pa asina nan por garantisa cu nan ta keda cu e fondonan y medionan pa influencia opinion publico.

Mas cu 30 mil votado ta cansa di e atakenan personal cu AVP y MEP ta lansa contra otro. E atake personal ta pa mantene pueblo emocional y fanatico. E votado ta compronde cu AVP y MEP kier un militancia mas fiel na partido cu na Aruba.

Mas cu 30 mil votado kier pa nos tur ta ciudadano cu ta respeta ley, cu ta pensa pa nos mes y cu ta busca informacion berdadero. E votado aki kier reforma, pasobra corupcion y nepotismo y fanatismo mester caba. Algun hasta a cuminsa haya e curashi pa soña cu un economia cu ta crea oportunidad pa nos yiunan y nietonan ta realmente exitiso. Ta imposibel cu un economia di 6 biyon florin pa aña no por crea oportunidad pa nos yiunan por ta clase media, rico of hasta miyonario.