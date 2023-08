Nos historia desde nos Status Aparte ta mustra cu AVP y MEP hunto a pasa un ley secreto pa prohibi pa sinti berguensa.

Djis considera con desde 1986 AVP y MEP a crea yen di departamento innecesario. Hunto nan a yena e aparato gubernamental cu “friends & family”. Nan no tabatin ningun interes pa fortifica e aparato ni pa crea structuranan y proceso profesional. AVP y MEP a dump yen tarea den scochi di Departamento di Finansas. Un solo departamento mester administra tur entrada di gobierno, tur salida, duna conseho ariba tereno financiero-economico, eherce supervision ariba administracion financiero di gobierno, negocia prestamonan y negocia asuntonan financiero-economico cu Hulanda. Na ningun momento AVP y MEP a worry cu nan a pone e departamento eherce tareanan conflictivo, manera hiba e administracion cu e mesun departamento mester controla despues. Gabinetenan no tabata ni sikiera capaz pa percura cu Departamento di Finansas tin suficiente empleado profesional.

Nunca gobierno por a entrega un jaarrekening na tempo na Parlamento. Ni AVP of MEP tabatin berguensa pa viola e budgetrecht di parlamento y lag’e na mochi mochi. Pa colmo parlementarionan di AVP y MEP nunca tabatin e curashi pa cera cabes contra nan mesun partido pa exigi cambio berdadero. Ningun biaha nan cera cabes pa menasa nan mesun ministernan cu un mocion di desconfiansa si no ta produci e jaarrekening. Ta obvio cu nan no tin ningun berguensa pa wordo yama jaknikkers y aparentemente nan ta gusta e titulo di stempelparlament.

Hulanda ta hari Aruba pa e manera amateur cu e pais aki ta wordo goberna. Un comerciante chikito cu tin un entrada modesto mester tin henter su administracion na ordo pa no haya su mes den problema cu Departamento di Impuesto. Ta con ta posibel cu Pais Aruba cu tin mas di 1 biyon florin na entrada pa aña no ta hiba un administracion drechi? Ta obvio cu den AVP y MEP berguensa ta prohibi.

Ta p’esey Hulanda ta exigi supervision financiero den forma di CAft. Hulanda sa cu Parlamento no tin e capacidad pa controla gobierno. Pa colmo politiconan sin ningun escrupulo kier culpa Hulanda pa Aruba su falta di maneho financiero. Ora un ex minister-presidente ta bagatelisa disciplina fiscal como rekensom, burocracia y tecnocracia nos pais ta bahando den un decadencia total. E actual minister-presidente a demonstra un negligencia criminal ora el a laga su minister plenipotenciario uza Arubahuis como su ATM-machine personal. Ta pa e tipo di falta di profesionalismo financiero aki Hulanda kier un RAft. Ta p’esey Hulanda ta uza Landspakket pa pone nos gobierno sinta manera un mucho chikito duna cuenta di maneho. Esey ta un bofta den cara di Betico. Toch AVP y MEP no tin ningun berguensa cu nan a entrega henter nos autonomia door di nan gobernacion amateuristico.

E solucion ta pa nos renoba nos manera di pensa y asina mira e berdad di e situation. Ta ora pa realisa cu AVP y MEP hunto ta e problema. Ta nan a caba cu e ideologia di Betico cu tabata kere den nos identidad como pueblo. Nan a caba cu e ideologia di Betico cu tabata enfatisa pa nos empeña nos mes pa domina nos mesun idioma, duna un servicio amabel y haci nos trabaonan den forma excelente. E solucion ta pa nos renoba nos manera di pensa pa asina – a pesar di nos tamaño chikito – nos bolbe impone respet pa motibo di e admiracion internacional pa nos inteligencia, disciplina y diligencia.