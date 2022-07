Den cuadro di e responsabilidad pa finansas publico mi a haci uzo di mi derecho pa entrega un Lob-verzoek na minister Xiomara. Mi a pidi documentonan cu ta mustra entre otro cuanto placa ta bay na gastonan di abogado y cuanto placa ta bay na dwangsommen. Informacionnan ta drentanto di tur caminda cu gobierno ta perdiendo un sinfin di casonan chiquito pa incumplimento di ley, pa violacion di derechonan di ciudadanonan y simplemente pa mal gobernacion. Esey ta un indicacion unda placa ta bay pa contractnan pa conseheronan legal. P’esey nos ta pidi informacion encuanto gasto di personal huridico y gasto pa servicionan legal. Nos kier sa ken e contractnan pa servicionan ta bay. Esey ta e contractnan cu segun CAft ta hiba na e aumento excesivo di ‘goederen en diensten’.

E manera cu Xiomara a trata mi peticion ta demonstra cu e gobierno aki no ta serio cu integridad. Xiomara a nenga e peticion cu e excusa cu un parlamentario no mag di entrega un Lob-verzoek. Pa cuminsa e traduccion di Landsverordening openbaarheid van bestuur (Lob) ta literalmente Ley di transparencia di gobernacion. Minister-presidente Henny Eman a defende e ley aki como instrumento pa tur ciudadano exigi bon gobernacion. E locura di mas grandi ta cu hustamente fraccion di MEP tabata preocupa e tempo ey cu un minister lo por nenga di duna informacion na parlamentarionan y Henny a sigura fraccion di MEP cu e ley aki en particular ta pa parlamentarionan por exigi informacion, creando un obligacion pa e minister cumpli. Awe Xiomara kier bay linea recta contra principionan mas fundamental cu hasta su partido a sostene den pasado. Bay wak na Hulanda con miembronan di parlamento ta haci uzo di e ley equivalente na nos Lob (esta e Wet openbaarheid van bestuur (Wob), cu desde 1 di mei 2022 a mehora y cambia den Wet open overheid) pa haya informacion. Xiomara aparentemente no tin gana pa duna e informacion, locual ta demonstra cu e no ta transparente. E pregunta ta: dicon Xiomara no ta transparente? Kico e kier tapa?

Pasobra nos no ta give up, mi a entrega un bezwaarschrift pidiendo pa e recapacita y entrega e documentonan. Nos lo insisti, pasobra Pueblo tin derecho pa sa e berdad y Xiomara mester stop di core pa su responsabilidad manera Evelyn ta core y Glenbert ta core pa duna cuenta. Nos como ciudadano sa cu nos por goberna e Pais aki mucho mas miho.

Nota final: Hopi di nos tin gran dificultad pa paga huur of hypotheek. Tin dificultad pa paga awa y coriente. Gasolin y transporte ta inpagabel. Pa nos sali for di e situacion aki nos mester tin fe, nos mester traha duro y nos mester cuminsa exigi mas di nos gobernantenan.

Nos mester exigi di Xiomara pa e maneha nos finansas publico na un manera responsabel. Nos mester exigi di Xiomara pa e stop di kier scapa cara door di tira culpa riba AVP. Stop di bruha tera y baha gasto di personal na un manera structural, baha ‘goederen en diensten’. Baha contract pa servicionan externo y huur di edificio. Esey ta loke Raad van Advies ta bisa, CAft ta bisa, Hulanda ta bisa, oposicion ta bisa y mas importante cu tur: esey ta loke Pueblo mes ta bisa.