Nos ta biba den un tempo cu ta anti-religion. Nos a mira Miguel Mansur pidi pa declara religiosonan pa persona non grata, revoca nan permiso di estadia y deporta nan. Milton Ponson a yama nan taliban di Aruba, mientras cu otronan ta yama tur religioso anticua y ignorante. Algun dia pasa partido AVP a post e siguiente mensahe riba su pagina di Facebook: “Locual Dios tin p’abo niun hende por kite.” Mesora un grupo cu ta yama su mes AMEN (Atheist Movement & Education Network) a contesta riba FB: “Ridicules. Partido politiconan tin cu siña mantene nan creencia leu di politica, y stop di duna hende speransa fofo. Ningun dios tin pa’bo. Ta abo mes tin cu lanta tur dia y traha pa logra locual bo kier. Asina nos ta hiba nos pais dilanti cu resultado berdadero. Nos si ta duna tips valioso cu bo por haci algo cu ne. No depende riba un ser ficticio pa logra bo metanan.”

Locual e ateistanan ta lubida ta cu hopi biaha nos tin miedo. Nos no kier enfrenta nos retonan. Bida ta caotico y p’esey ta dificil pa nabega bida. Pero un cristian democrata sa cu un filosofia di bida ta yuda enfrenta e realidad caotico. Un filosofia di bida ta yuda combati nos ansiedad, regula nos emocion y guia nos den nos relacionnan diario. Sin un filosofia di bida, bida no tin proposito y nos ta sinti nos mes bashi, perdi y hasta desespera. Esaki no ta conta solamente pa nos bida personal. Den politica ta mescos: nos mester tin un filosofia politico pa nos nabega e realidad politico, sino nos ta bira manera un sinfin di politico cu ta djis grita algo pa agrada e publico. Mientras tanto e politico ey mes no tin alma ni principio.

Ami a kies pa ta un cristian democrata. Mi pensamento politico ta basa riba ideanan cristian. Mi ta kere cu Bijbel ta un fuente importante di inspiracion pa nos accionnan politico. Mi ta kere cu un ser humano ta un ser social cu un necesidad pa crece, desaroya y florece. E desaroyo ey solamente ta posibel ora nos ta conecta cu otro, respetando e dignidad cu Dios a duna cada persona. Pa por desaroya nos mester tin libertad pa por scohe con nos ta duna contenido na nos bida, sin perde for di bista e derechonan di otro. P’esey cuido pa cu nos prohimo, e maneho responsabel di nos naturalesa y recursonan y e cuido di nos organisacionnan civico – manera famia, Iglesia y empresanan – ta di suma importancia. Na final di dia un cristian democrata ta kere cu Dios tin un plan pa cada un di nos por alcansa nos maximo potencial.

Como cristian democrata mi ta kere cu nos mester percura pa organisacionnan civico ta fuerte y independiente. Mi tin un fuerte conviccion cu un comunidad fuerte ta consisti di organisacionnan civico solido. Gobierno mester respeta y apoya e responsabilidad personal di cada un di e institucionnan aki. Gobierno tin e solo tarea di apoya, sostene y facilita e comunidad consistiendo di famia, Iglesia y empresanan, pa funciona debidamente. Ta ora e organisacionnan den sociedad civil no ta funciona adecuadamente gobierno tin un responsabilidad pa actua. E ideanan aki nos por resumi den tres palabra: autonomia, subsidiaridad y solidaridad.

Mi speransa ta cu nos por comparti e conviccionnan aki, pa asina hunto nos crea un sociedad cu un base firme; un sociedad cu ta activa cada persona pa crece, desaroya y florece!