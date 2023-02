Parlamentario di fraccion di AVP a considera necesario pa ofrece e conferencia di prensa di e siman aki for di pafo di sede di Warda di Polis Playa ubica den Wilhelminastraat. Di e manera aki kier pone atencion riba e problematica di salud cu ta existi den Cuerpo Policial y cu ta un ehempel mas di e maneho iresponsabel di Gabinete Wever-Croes II.

Pa Ryçond Santos Do Nascimento e edificio original cu un tempo tabata representa e sede mas importante di forsa policial na Aruba, awendia tanto esey como esun cu a cuminsa huur despues otro banda di caminda, ta representa e flamante falta di consideracion pa e bienestar di e empleado publico.

Mientras cu e gobierno actual di nos pais a bende su mes bou di e lema cu: Ser Humano Ta Central, e realidad ta cu nan ta un gobierno cu ta pone mas esfuerso den stop e empleado publico su antiguedad, cu den percura pa e tin un luga saludabel pa traha aden. Ta hinca mas recurso den paga abogado para e crecemento salarial di e funcionario, cu ta inverti den mantencion di edificionan publico.

E empleado publico ta hay’e obliga di traha den luganan cu no ta apto. Dj’ey, ora e bira malo, ta para su antiguedad (aumento di salario). E funcionario ta hay’e obliga di hiba gobierno corte y aunke ta gan’e tambe, paso e tin rason; gobierno ta opta pa ignora sentencia di Hues. Esey ta obliga e funcionario bay busca su derecho na Corte di Hoger Beroep y aki tambe ta dun’e rason, pero gobierno tampoco lo cumpli cu e sentencia ey.

“Si di berdad nos ta pone e ser humano central, mester haci estudio kico ta e impacto riba e trahado, kico ta afecta su salud y e ora ey traha un maneho basa riba estudio y opinion di e empleado publico,” asina Santos Do Nascimento a afirma na medionan di comunicacion. Pero na luga di haci esey, Gabinete Wever-Croes II ta prefera di sconde e rapportnan cu tin.

P’esey e parlamentario di AVP ta invita esun cu tin un di e rapportnan aki cu diferente fuente ta menciona cu ta existi, pa dun’e, pone den su postbus, p’asina e por papia cu e informacion completo den su man y por sali miho prepara na vanguardia di e salud y bida di e agentenan di Cuerpo Policial Aruba.

Cu no tin un maneho cu realmente ta percura pa salud di hende, ta algo cu por ripara den maneho di desperdicio na Parkietenbos, den e maneho di desperdicio likido na RWZI y den e maneho di servicionan publico; en particular polis. “Esaki ta e manera cu e gobierno aki ta traha uno caminda en realidad no tin un maneho concreto,” asina Santos Do Nascimento a indica.

Mas aleu a bisa bon cla cu si bo no wak e salud di bo hendenan prome, t’abo mes ta genera gasto; algo cu no ta cuadra e vision actual di gobierno di Aruba y Hulanda. Hustamente door di no percura pa salud di e personal, eventualmente esaki lo bira malo y bo ta haya bo obliga di busca mas trahado pa reemplas’e. Eesey ta loke ta yuda subi e gastonan di Pais Aruba.

Santos Do Nascimento: E problema di e edificionan aki ta cu a spaar un rato den mantencion y awo esey ta costa bida di hende. No tin nada riba e mundo aki cu ta bal mas cu bida di hende.” Mas aleu, e parlamentario ta acusa Minister Rocco Tjon di ta sigui ‘hunga mooi weer’ loke ta demostra cu e titular di husticia ta desconecta for di realidad. “E mas tristo ta cu el a sali for di e seno di Cuerpo Policial. E ta suppose di sinti e dolor di e empleadonan publico aki,” asina e parlamentario di AVP a finalisa bisando.

Gobierno ta hunga cu salud y bida di e funcionarionan publico permitiendo pa bira malo na pia'i trabou y bringando nan derecho. Parlamentario Ryçond Santos Do Nascimento ta pidi ken cu por tin un di e rapportnan di schimmel den Warda di Polis pa dun'e y esey ta un arma cu e por uza pa defende agentenan policial.

Minister Rocco Tjon ta 'hunga mooi weer' y en realidad ta e prome yama pa sinti e dolor di agentenan policial.