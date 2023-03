Pa parlamentario mr. dr. Ryçond Santos do Nascimento tabata un berguensa cu mester a bay IPKO (Interparlamentaire Koninkrijksoverleg) pa parlamentarionan Hulandes confirma locual AVP a bin ta bisa, esta cu Gabinete Wever-Croes II a firma pa un landspakket cu no ta tene cuenta cu e preocupacionnan di nos comunidad.

“Ta un berguensa cu e landspakket aki no tin curason,” esey ta, segun Santos do Nascimento, un hecho cu a keda reconoci y estableci door di e delegacionnan cu Aruba, Corsou, St. Maarten y Hulanda como un di e resultadonan di e encuentro siman pasa na Corsou.

“E landspakket no tin como topico, por ehempel, pobresa; no tin como topico poder di compra; no tin como topico e parti di salud publico conecta cu medio ambiente, conecta cu nos problematica di e maneho di desperdicio y proteccion di naturalesa,” e parlamentario di AVP a indica.

E motibo di esaki ta simpel, segun Santos do Nascimento, e ta falta di dialogo. E landspakket no ta basa riba un democracia berdadero, pasobra democracia ta rekeri di un dialogo den bo comunidad pa e ora bo fiha kico ta e deseo di un pueblo, kico ta e aspiracionnan di un pueblo; unda e pueblo kier bay cu su futuro.

Esey no ta e landspakketnan y ey bo ta wak cu loke partido AVP a bin ta bisa, esta cu e landspakketnan aki ta e problema. “Pasobra nos mester tin problema cu full e pensamento cu un par di hende por bay dicidi kico ta importante pa un pueblo. No ta asina democracia ta traha. Democracia ta traha ora cu pueblo ta bisa bo unda e dolor ta,” Santos do Nascimento a afirma.

E dolor di e pueblo di Aruba ta su cartera y su salud. Lamentablemente e aspecto aki ta completamente perdi for di e landspakketnan.