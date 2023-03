Un di e topiconan cu a atende den e prome dia di e consulta interparlamentario tumando luga na Corsou e siman aki tabata esun di fluho di migrantenan. Como un di e delegadonan di Aruba, un di e islanan mas afecta pa e situacion aki, mr. dr. Ryçond Santos do Nascimento a sa di sigui e dialogo di cerca y participa pa percura cu e punto di bista di nos comunidad tambe ta keda bon estableci. Santos do Nascimento a indica cu den maneho di e problematico, no mag di lubida e cumplimento di e derechonan humano y den esaki reino completo tin un responsabilidad.

Tampoco, segun e parlamentario, por lubida cu ta un situacion extraordinario ta forsa un persona cu ta biba na Venezuela pa tuma e decision di risca su bida subiendo un boto pa crusa lama, sin sa kico e autoridadnan di su propio pais por haci contra dje, sin sa si e lo yega su destino of muri den un naufragio, manera cu a mira den algun caso sosode caba. Si ta logra yega, ainda tin e incertidumbre enorme tocante kico lo pasa cu ne.

“E manera facil pa papia di e asunto aki ta pa bisa cu Venezuela mester soluciona e problema, pero e realidad ta cu na momento cu abo como pais ta wordo confronta cu un situacion asina, nos mester corda cu ta trata di hende; sernan humano,” asina Santos do Nascimento a declara recordando cu mester trata nan cu e respet y dignidad necesario.

Naturalmente ta surgi henter e tema di capacidad cu cada isla tin. “Den e ambito ey ta importante pa nos corda cu derecho humano ta, na prome luga, un responsabilidad di e paisnan,” e parlamentario a splica bisando acerca cu e ora ey reino tin un responsabilidad pa garantisa nan, mientras cu cada pais tin e responsabilidad di busca ayudo internacional riba e problematica p’asina por soluciona problemanan cu ta trata sernan humano.

E Interparlamentaire Koninkrijksoverleg (IPKO) ta un encuentro bi anual cu ta tuma luga un biaha na Hulanda y otro den e Caribe Hulandes y ta conta cu e participacion di delegacionnan parlamentario for di Eerste y Tweede Kamer, parlamento di St. Maarten, Corsou y Boneiro. E reunion a cuminsa diamars y ta conclui diahuebs awo.

