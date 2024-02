MEP ta cobarde pa atende cu corupcion manera debe ser, ni cuanto Ricky Hoek ta purba tapa esaki. E motibonan ta obvio. MEP mester deal cu e echo cu POR a genera tres investigacion penal. Caso Diamante a resulta den condena, caso Flamingo den e confesion di Hans Geerman y ta pinta preto pa Otmar. Solamente caso Kukwisa a termina den un sepot. Como cu MEP gusta grita “Dime con quién andas, y te diré quién eres” e amor entre POR y MEP mester ta doloroso awo. Ademas MEP mester deal cu e corupcion den su mesun seno, for di activistanan te na e integrantenan di mas importante. Vacuna-gate ta mustra cu despues cu Dangui a fix su campañadornan, nan a haci fiesta bendiendo prueba di vacuna den forma fraudulento. Caso Kwihi ta trata di comercio ilegal cu contract gubernamental, involucrando ex-ministernan Chris Romero y Eddie Briesen. Caso Tulipan ta trata di malversacion di placa, unda cu ex-polis y ex minister plenipotenciario Guillfred Besaril a biba na grandi, comiendo den restaurant caro riba custia di BBO.

Como cu MEP no ta capaz pa sikiera evita corupcion den partido, e pretencion di MEP pa crea un pais liber di corupcion ta riduculo. MEP mes ta un riesgo di integridad. MEP su prome riesgo ta e ignorancia cu su parlementarionan y ministernan ta demostra. E prueba di nan ignorancia ta e frasenan cu nan ta uza pa papia di e problema: “integridad, nace bo ta nace cu ne”, “appel putri”, “esun cu faya mester sinta riba su blaar.” Ta comosifuera nan no a yega mas leu cu derde klas ora ta trata di integridad gubernamental y corupcion institucional. Nan no por reconoce un conflicto di interes y nan no sa nada encuanto un bon structura di governance. P’esey henter Aruba por mira cu nan ta incapaz di crea un cultura cu ta preveni corupcion den MEP mes. Ta simplemente imposibel pa kier elemina corupcion sin un maneho di riesgo. Loke ta crea corupcion structural no ta “appel putri”, sino e lodo putri di e patronahe politico di MEP y AVP. Ta hustamente e cultura corupto MEP no kier adresa y p’esey nunca MEP por ta efectivo.

Esey ta hiba nos na e texto di Ricky. Como cu Ricky no por debati riba e contenido, e kier ataca mi persona. E ta spera di atacha mi credibilidad, pa e no mester deal cu e patronahe politico den MEP. Asina Ricky ta core pa e berdad. E ta yama mi e mastermind, esun cu a prepara e plannan corupto di AVP. Si berdad Ricky ta kere cu mi a conseha Benny pa skirbi “dezerzijds akkoord” of Paul con pa bende ontheffing of Michelle Winklaar pa fix contract lucrativo, Ricky berdad mester core, pero pa duna aangifte na Ministerio Publico.

Ademas Ricky su texto ta slap, y p’esey papa Nel mester a bin apoy’e riba Facebook. Pero Nel mes ta cofundador di patronahe politico y danki na patronahe politico awe Nel tin un caachi caachi extra den WEB. Pa 30 aña Nelnan a uza parlamentario como marioneta, transformando Staten den un stempelparlement. Nan a uza aparato gubernamental como cabay di campaña y despues di 30 aña, mayoria di servicio di gobierno tabata pesimo. Djis puntra señora Evelyn Wever-Croes pakico Hulanda kier Landspakket. Ta un berguensa cu awe Nel ta pretende di por contribui algo na Setar of na WEB, mientras cu Nel mes a yuda sabota sector semi-publico. Na aña 2020 a sali un rapport Corporate Governance in Aruba cu ta mustra cu bao Henny, Nel y Mike tabatin un free for all den sector semi-publico. Esey ta pasa ora hende ta campaña “Aruba ta Berde”, “Aruba ta Geel”, lubidando e color real di nos bandera.

MEP no ta gusta wordo yama cobarde, pero MEP tin miedo pa lucha contra patronahe politico. Berdad MEP no tin e forsa pa combati e sistema aki su so, pero hunto cu Hulanda si. P’esey MEP mester brasa RAft y acelera Landspakket, sin haci triki. Desmantela e sistema di nombramento politico den Setar, RDA, WEB, Elmar y Utilities etc. Traha hunto cu Hulanda pa crea proceduranan cu ta combati corupcion. Intensiva e relacion cu Hulanda riba control penal y handhaving. Of MEP ta prefera di bay tras di Paul, Benny cu Otmar cu ta grita tur dia cu Hulanda ta mal hende y Ministerio Publico ta inhusto? Para hunto cu Hulanda pa combati patronahe politico ta simplemente un cuestion di curashi.