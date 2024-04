Un aña pasa, riba dia 17 di april 2023 mi a sali for di AVP y mi a scohe pa keda den parlamento na interes di Aruba. E motibo pa mi bira candidato y parlamentario di AVP tabata un deseo ferviente pa hisa nivel di politica na Aruba na bienestar di nos pais. Pero, e estado interno di e partido ta pio di locual mi por a imagina. Mi a boga pa reforma interno den AVP. Mi a bisa e lider y partijraad cu sin compromiso cu integridad, AVP no merece e confiansa di pueblo pa goberna. Hasta mi a pone e falta di compromiso di e lider por escrito den un carta p’e. Mi a bay prensa pa pone extra presion riba e partido pa pone interes di nos pais na prome luga. Henter Aruba ta mi testigo cu den e partido interes personal partidario a prevalece y awe mi ta gradici Dios pa mi decision di sali for di un cas cu ta putriendo y for di un partido cu ta un menasa di infeccion pa henter nos pueblo.

Desde e dia ey mi a reflexiona hopi riba e motibonan pakico Mike Eman no por para pa e berdad. Den mi reflexionnan mi ta corda semper con Benny Sevinger mes a hura cu Mike ta corupto. Por ta un dia e lo kier comparti loke e sa cu pueblo. En todo caso, ora mi analisa e echonan mi mester kere Benny.

Desde momento cu Paul Croes a bira sospechoso na 2017 nos a mira con AVP a ataca henter e sistema hudicial. Ora hues a haya Benny Sevinger culpabel di corupcion y soborno ta Mike Eman mes a culmina e atake contra husticia. Riba dia 14 di april 2023 Mike Eman a expresa dilanti 24ora cu hues a duna Benny algo di castigo pa scapa cara di Ministerio Publico. Asina Mike a duna un señal cla na su siguidonan pa ataca hues, Ministerio Publico, Hulanda, minister di Husticia Rocco Tjon, Landsrecherche etc. Ken a obedece e yamado di Mike? Entre otro Benny Sevinger mes, Arthur Dowers, Otmar Oduber, medionan di comunicacion (en particular 24ora) y recientemente hasta Gerlien Croes y Wendrick Cecilia.

Tira culpa riba e sistema hudicial ta un strategia di AVP cu ta cuadra cu su deseo pa poder. Tin tres motibo pa e strategia aki. E prome motibo ta trata di manipula opinion publico: si un criminal por convence pueblo cu e sistema di husticia ta corupto, e criminal por genera simpatia y disminui e gravedad di su crimen den wowo di e comunidad. E ta sinti cu esey ta necesario pa por haya suficiente voto pa por bin bek na poder.

E di dos motibo ta trata un “transferencia di culpa”: door di pone tur enfoke riba e fayonan di e sistema di husticia, e criminal ta desvia atencion di su propio accionnan. Esey ta crea e impresion cu e ta menos culpabel. Tur cu a mira Enfoke dia 23 di october 2023 por a mira Mike Eman aplica e tactica aki pa haci comosifuera cu e corupcion cometi pa Paul y Benny no tabatin ningun efecto riba pobresa den nos Pais. Mike ta lansa e mentira aki sabiendo cu corupcion ta ataca crecemento economico, ta enrikece un grupito a costo di pueblo y ta mina confiansa di pueblo den nos institucionnan, manera nos sistema di husticia.

E di tres motibo pa ataca e sistema hudicial ta pa purba stop Ministerio Publico di bin cu mas investigacion (manera uno relata na RDA of Hospital). Esey ta un manera ilicito pa presiona Ministerio Publico pa haci e boluntad politico di AVP. Asina nan ta purba atacha e integridad di Ministerio Publico den ehercicio di su mesun responsabilidad pa tuma un decision equilibra si ta persigui penalmente of no (dominus litis).

Tanten AVP sigui ataca husticia y rechasa un transformacion interno na bienestar di pueblo, e ta keda e enemigo den nos cas. Esaki ta e motibonan pakico mi a sali for di AVP. E rumbo scur cu mi a mira e partido scohe dia 14 di april 2023 no a cambia y awe Mike ta bezig ta consolida maldad. P’esey e ta importante pa nos keda “ojo pelao” cu e strategia di ataca husticia cu ta un tactica di manipulacion masha normal pa criminalnan uza. P’esey ningun partido ta merece un voto di pueblo si e kier sostene un gobierno di AVP.