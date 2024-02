Desde cu nos ta mucha e ritmo dushi di “Jump With Your Towel” ta pone un smile na bo cara y duna bo alegria, pone bo move bo curpa, yenando bo body cu energia. E melodianan atractivo y e ritmo rapido ta drecha bo beis y kita tur stress. E ambiente ta excita, bo ta sinti bo feliz, bo ta lubida tur crisis. E atmosfera festivo di Carnaval ta pone bo sinti liber pa expresa y explora bo identidad cultural. Asina e locura di Carnaval ta drecha e bienestar general.

Di Westpunt te Colorado hende ta bin pa mira Lighting Parade cu su efectonan impresionante, mientras Jump-Up y e festivalnan ta ser prepara na Noord y San Nicolaas, na Playa y na Santa Cruz.

Ta tur caminda hende ta celebra cu musica y baile. Di Calypso te cu Tumba, di eleccionnan di reina te cu e parada. Carnaval ta un emocion cu pueblo ta biba cu su ritmo impulsivo y melodianan energetico, uniendo hende for di tur clase social, tur nacionalidad y tur generacion di jong te cu grandi. Asina e expresion importante di nos herencia Caribeño, ta fomenta un sentido di comunidad, un sentido cu nos ta pertenece na otro, y un alegria comparti, reforsando lasonan social y reduciendo division y polarisacion den nos sociedad. Hende feliz y mas contento cu hende cu a gana jackpot. Ta asina so nos ta mira berde brasa cu geel, ta grita “Aruba ta Hot”.

Tur e esaki ta atrae un cantidad di turista, cu mester come y bebe. Esey ta yuda e trahador te cu e comerciante, sinti cu nos talento y creatividad ta mas cu abundante. Claro, pasobra e elemento competitivo den e diseño di trahenan, composicion di musica, y coreografia di baile ta fomenta creatividad y innovacion.

Ta asina nos ta pusha nos fronteranan cultural y nos expresionnan artistico den un sorprendente aceleracion. Ora nos habri nos mente, ta hasta dificil pa midi si ta e politico ta causa resultado of si ta artistanan, manera Cladius, ta nos abogado.

P’esey mi kier felicita henter e mundo carnavalesco pa e siguiente dies dia cu bo ta celebrando 70 aña di fiesta, gozo y emocion. Pero, pauze un rato cu tanto alegria, hunto cu Cladius ainda mi tin algo di bisa. Cuidao bo ta baila dushi pasa bon, for di J’ouvert te cu Parada Grandi, sin paga tino riba bo actuacion. Ok, ok, bo no kier e “party to stop”, p’esey bo ta grita “No! Bo ta loco?”.

Pero hinca esaki den bo coco: NO BEBE DI MAS. Henter dia bo ta bebe, ata anochi cabes den pochi wc. Despues, cu dolor di cabes, muhe ta zundra bo, core bo foi cas. Claro, bo lenga ta pisa, bo ta haci mahoso, hasta bo ta bira fastioso. Bo kier core duro, bula fuse, dal bo auto den palo di luz! Si bo dal di mas, bo no kier yega cas, bo no tin gana di stuur, bo cara ta zuur. Hasta si bo para stret ora polis para bo, polis ta bay hiba bo. No bebe di mas pa bo no hera cas, pa bo cabes explota, y bo curpa keda mal kibra, pasobra bo ta wayaba.