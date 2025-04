Ora nos tuma un tiki distancia di media social y noticieronan local nos ta crea espacio pa claridad mental. Lo bo ripara cu cada biaha cu AVP ta wordo confronta cu corupcion, AVP ta crea teoria di conspiracion.

Wak por ehempel e situacion di De Meza cu e trancamento di su screening. Henter e orbita di AVP ta haci comosifuera esaki ta un atake pa stempel Gabinete AVP-Futuro como corupto. Siguientemente nos ta mira liderazgo di AVP lansa un storia alternativo. Nan a inventa e storia cu MEP ta uza DIMP contra AVP. E storia aki ta efectivo, pasobra e ta lanta e emocion den nos comunidad. Nos tur sa cu hende cu ta den un estado emocional ta bira bobo. Djis corda e ultimo biaha cu bo mes tabata malamente rabia. Pues, ta uzando sentimentalismo AVP ta logra mantene su fanaticada fiel, incluso e profesionalnan cu aparentemente a haya nan diploma den cahita di Cracker Jack.

Despues di lanta emocion nan ta manda nan huristanan bin pinta pelicula di teror. Djis mira con Desiree Croes ta pinta e caso di De Meza. Desiree su mensahe ta cu varios fiscalista ta confirma cu DIMP ta fout. Pero e no ta mustra e bendita carta di DIMP, pa nos por evalua pa nos mes. Desiree ta bisa cu el a skirbi un carta di dies pagina pa splica articulo 2 y articulo 5 di e ley di screening. Basicamente e tin tres argumento: 1. DIMP no tabatin mag di wak comportacion di De Meza na 2009 y 2. DIMP a analisa De Meza demasiado profundo y 3. DIMP no tabatin mag di duna un conseho negativo.

Interesante ta cu Desiree ta keda keto ora ta trata di articulo 8 inciso 1 bao di g. Ey e ley di screening ta bisa cu e formador no ta promove e nombramento di un candidato si e candidato no a yega na un acuerdo di pago di impuesto, of si e candidato no ha cumpli cu e areglo debidamente. Awo, si De Meza a core paga su debe bieu awo, esey kiermen cu e ultimo cinco aña e no a haci nada pa paga su debe. Ni con mal conta Desiree su storia ta, e consecuencia di articulo 8 ta keda mescos: tanten DIMP ta constata falta di un areglo di pago durante e ultimo cinco aña, Gerlien y Mike ta prohibi pa pidi Gobernador nombramento di De Meza. Punto.

Anyway, e modus operandi aki no ta sorprende. E ta AVP su custumber pa conta pelicula di teror y despues bin cu supuesto splicacion huridico. Djis corda e situacion cu Benny Sevinger. Pa añanan largo Benny tabata e di dos homber mas importante den AVP. Benny a haya su prome condena riba diabierna dia 14 di april 2023. E ora ey tambe henter e orbita di AVP a pinta e sentencia como un atake pa stempel AVP como corupto. E tempo Mike Eman tambe a traha un storia alternativo. El a monta un fiesta dilanti Cas di Partido pa bende cu MEP ta uza Ministerio Publico contra AVP. Diasabra y diadomingo Mike a pidi Hans Sjiem Fat pa bende un storia huridico den partijraad e dialuna siguiente. E draaiboek tocante Benny tambe tabata efectivo, pasobra el a convence henter e fanaticada di AVP. E draaiboek tabata asina bon cu awe Gerlien y Geoffrey tin Mike duro brasa.

Pero, ta bon pa nos pone tur sentimentalismo un banda y analisa. Puntra bo mes con realistico e ta cu henter mundo ta conspirando contra AVP-Futuro. Puntra bo mes si no ta AVP mes ta destrui su mesun credibilidad. Para keto un rato pa evalua Mike de Meza. Segun De Meza DIMP ta bezig cu’n atake pa destrui su reputacion (character assassination). Pero ora nos bay bek den nos memoria nos ta realisa cu Mike de Meza no ta worry pa pone berdad riba un pedestal. Bay riba Facebook y busca e Enfoke di dia 17 di maart 2023. Lo bo scucha De Meza gaña cu el a haya un negatief cassatieadvies pa cu e caso di Lee Tofanelli. Despues a resulta cu e cassatieadvies tabata positivo (buske riba social media). Conclusion ta cu Mike de Meza ta un mentiroso: un persona cu ta diseña mentira pa bende su mes como profesional y serio. O sea: Mike de Meza no tin mester di DIMP pa daña su reputacion.

E reputacion di De Meza ta pio ainda. El a participa hunto cu Arthur Dowers y Mike Eman pa pone flecha riba ministerio publico na defensa di e sinberguenseria Benny. E ta tristo pa bisa cu obviamente nan ta apoya maldad. Claramente nan storianan ta diseña pa normalisa cu un minister ta enrikece su mes abusando di poder. Es mas, nan abogadonan ta tal para cual. Dia 17 di april 2023 Hans Sjiem Fat y Desiree Croes tabata e promenan den fila pa apoya Benny Sevinger keda den parlamento representando AVP. Ta e dia ey ami a bandona AVP. Mi a realisa cu AVP ta cronicamente infecta door di un mentalidad di bandido. Anto Gerlien, manera e casa di Lot, a gaña bandona AVP. Djis pa despues di eleccion Gerlien core bay bek den brasa di Mike.

Tin hende no ta gusta mi bisa cu AVP ta gusta play carne inocente. Pero, en realidad nan ta wolf cu ta uza politica y prensa pa haci nan maldad. Nan hala politico tin tres minister convicto: Tico, Paul y Benny. Nan hala periodistico tin cuater convicto: Leoncita Arends, Speed Andrade, Marko Espinoza y Bryan Koolman. Berdad tur hende por comete eror. Tur hende por arepenti y cambia. Pero, esey ta rekeri admicion di bo eror y deseo pa cambia. AVP gusta e poder y e placa. P’esey cabes frieu y logica ta obliga nos na e conclusion cu tanten AVP ta keda punta dede riba otro, sigur AVP ta keda un fuente di criminalidad.