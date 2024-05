Dialuna mainta, director di negociacion di FTA, Ryan Giel a hay’e ta bay na Aruba Ports Authority (APA) pa por atende cu un serie di preocupacion cu e trahadonan tabatin eynan.

Giel a indica cu problema mas grandi ta cu nos a caba di sali for di negociacion. Diferente palabracion a wordo haci na mesa. E momentonan aki tin e palabracionnan ey cu ta wordo cambia den un sistema cu e trahadonan ta haya desconfiansa den e shopstewardnan di cosnan cu no a wordo bisa. Door cu Giel mes tabata den e negociacionnan ey, e sa cu no a wordo palabra. A manda diferente carta riba e proceso aki cu no a wordo contesta di biaha. E ta un problema. Tin trahado cu ta sinti cu tin desconfiansa, e ora mester por adres’e lihe.



Aworaki, despues di a papia cu e shopstewardnan a dicidi di papia cu e miembronan y dimes el a bira un walkout, pa por cuminsa drecha e situacion of papia riba e situacion.

Kico a palabra na prome instante cu gerencia

Entre tema cu a palabra entre otro den e reunion anterior teni entre gerencia y e sindicato ta e cuestionnan di siguridad y e cumplimento di ley, como tambe e inkietudnan riba e aumento di subiment’i lama pa algun empleado. E enfatisa riba e necesidad di haya solucion constructivo cu ta beneficia tur esunnan envolvi y a reitera e compromiso pa mantene un dialogo habri y transparente den e proceso.

Open door policy

Un di e aspectonan cu Giel a resalta riba dje tabata e importancia di implementa un maneho di porta habri (Open door policy) den e departamento di Recurso Humano di APA. E maneho aki ta implica cu e empleadonan tin acceso directo na gerencia di e organisacion pa trece dilanti nan inkietudnan, nan sugerencia of problema laboral den cualkier momento. Giel a enfatisa cu un cultura di porta habri ta fomenta confiansa, transparencia y e resolucion eficiente di problema n’e luga di trabao.

Despues di un serie di combersacion cu e trahadonan di APA, a tuma e decision di manda un carta pa gerencia, piediendo un reunion pa atende cu e preocupacionnan treci dilanti. Giel ta indica cu den e carta lo indica e necesidad di discuti e problemanan identifica p’e trahadonan.

“Normalmente nos ta sinta hunto y gerencia ta bin cu nan puntonan, pero no semper ta bay di acuerdo cu nan,” Giel ta indica. “No ta tur ora nan tin rason.” Giel a indica cu nan a pone un plaso di un siman p’asina nan por reuni.

E reunion cu e trahadonan a tuma luga cerca di 9’or di mainta, caminda a discuti ki paso nan lo tuma. Mirando esaki por bisa cu nan a tene manera un walk-out, aunke gerencia no a baha bin abao. Giel a indica e importancia di observa y considera e perspectivanan di tur esunnan envolvi. “Nos ta enfoca specialmente den e parti relaciona cu e trahadonan di veld. Nos ta papia aki mayor parti di e personal di siguridad, loods y tambe di e capitannan. E mayoria di e kehonan ta bin di e ultimonan aki. Algun trahado sinemargo a pensa cu simplemente nan ta sigui cu nan trabao y esey ta comprendibel.”

E situacion na APA, siendo un luga di gran importancia, ta rekeri un consideracion cuidadoso. “Nos no t’aki pa stroba e trabao,” Giel a enfatisa. Pero si ta necesario, nan lo tuma e siguiente paso. APA ta un luga importante, Giel a remarca. “Nos no kier stroba nan desaroyo, pero si yega e momento pa tuma e siguiente paso, nos lo haci esey.”