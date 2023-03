Despues di algun luna di varios reunion cu e conocido y carismatica Ruthdlene Flemming, a logra pa asina e por forma parti di e famia grandi di MAS FM 105.1.

Nos ta un secreto cu MAS FM a bin ta crece enormente desde su prome señalnan cu a bay den aire 1 di April 2022. Nos ta hopi contento di tin Ruthdlene den nos ekipo. Aki por lesa un poco di su trayectoria di den radio y television.

“TAP IN” lo ta e e programa di Radio mas nobo cu lo ser dirigi pa e amistosa conoci Ruthdlene Flemming.

No desconoci riba e Mundo di Media.

Ruthdlene ta conoci pa a host varios programa di Radio y tambe di television.

Desde 2001 poco poco a traha cu varios planta di Television manera ATV y tambe TeleAruba, 24ora live y Diario TV.

Esaki ta un area hopi comodo pa Ruthdlene. Semper e la sinti comodo tras di un Mic y Camara y ta splika nos cu esaki ta unda e ta sinti cu e no mester haci yun esfuerso, “komt van zelf”.

Ruthdlene sa cu e plataforma di Media ta uno hopi importante y awo mas cu nunca e ta compronde e significado y e influencia cu e platforma aki tin.

E programa ” TAP IN” lo ta uno cu lo ta yena cu bon energia y positivismo y lo duna bo e apoyo nececario pa alimenta bo mente, alma y curason.

Nos ta bibando den un Mundo unda tin hopi cos nan negativo, devision y mal uzo di e plataforma cu ta yena bo cu negativismo, redashi, mal noticia sin contenido y sin solution y hasta duna bo e miedo.

Pesey “TAP IN” lo injecta bo cu hopi cos nan positivo, tips nan valido pa cualkier rato cu un situacion incomodo presenta den bo caminda, bosa di no TAP OUT!

Lo ultimo cu Ruthdlene lo kier ta pa bo TAP OUT y Give UP!

Ruthdlene ta sumanente exita pa tin su espacio riba Mas FM 105.1 y asina deleita full Aruba cu bon Musica y e bon nobo.

Ruthdlene ta termina bisando nos di Mas Fm danki pa considere y tambe ta duna Dios primeramente danki pa a deposita e don den djie y na tur persona cu a kere den su talento den trascurso di añas nan. Ta hopi a duna un granito di nan experiencia, concejo y tempo pa e por ta awe unda e ta y semper ta open pa sigui crece den e mundo di Media.

Sintonisa Mas Fm 105.1 Diasabra 11 di Maart pa 9am pa e prome edition di TAP IN cu Ruthdlene Flemming