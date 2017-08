Ruta di Noord- Oranjestad ta keda un di e retonan mas grandi pa Arubus

Sr. Theo Croes, director di Arubus a splica desaroyonan cu tin pa cu e ruta aki mirando cu esaki ta e trabou di e busnan chicito cu mester ta activo pero e taxi pirata ta keda un reto pa Arubus. Sr. Croes ta amplia mas ariba esaki.

E busnan blauw ta coriendo ainda e ruta di Noord ya cu nan tin un contrat cu Arubus. Pero Arubus ta pone un extra bus ariba e ruta den caso di un demanda halto. E bus di MFA lo bay core e ruta di Noord tambe pa cumpli cu e demanda.

Pero e tipo di servicio cu pirata ta haci, Arubus no ta haci’e. Arubus tin un dienstregeling cu ta mara unda ta para cu nan mester para na bushalte. Esey ta e “unfair competition” cu Arubus tin cu e taxi piratanan.

Hopi cliente ta keha cu e busnan di Arubus tin ora ta tarda pa pasa, pero segun Sr. Croes, Arubus ta traha segun un schedule. E busnan chikito ta pasa cada mey ora y no un hora manera e kehonan. Ta dificil pa Arubus duna e servicio cu e taxi piratanan ta duna. Arubus ta duna servicio di calidad y esey e taxi piratanan no por duna.

Arubus, unico cu e por haci ta di pone un extra bus grandi pero e bus grandi lo bay core cada mey ora. E hendenan ta diferencia den horario y no por manda un bus grandi pa 5 of 6 hende y esey no ta factibel. Ta pesey ta pone e busnan blauw. Ta dificil pa competi cu e piratanan den e sentido ey.

Por ultimo Sr. Theo Croes a bisa cu DTP (Departamento di Transporte Publico) a tuma mas personal den servicio y cu nan ta conta awo cu mas personal pa combati e fenomeno di taxi pirata.