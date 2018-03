Rusia y China ta rechasa di asumi referinerianan Venezolano den un inminente colapso

CARACAS, Venezuela- Ambos nacion a ripara cu e industria petrolero na Venezuela ta practicamente bandona y cu pa pone esaki den operacion lo mester haci inversionnan miyonario.

Rusia y China, paisnan aliado di e dictadura di Venezuela a dicidi di hala un banda y no lo no tuma responsabilidad di e refinerianan Venezolano den centro di Paraguana, manera cu nan a ofrece e regimen di Maduro.

Ambos nacion a ripara cu e industria petrolero na Venezuela ta practicamente den situacion di abandona y cu pa habri’e lo mester haci inversionnan miyonario.

Rosneft (Rusia) lo mester a tuma encargo di e refineria di Amuay cu’n capacidad di 650 mil bari diario, mientras cu Petrochina lo a maneha e refijneria di Cardon, cu tin un capacidad di 310 mil bari pa dia.

“E acuerdo no a sigui ya cu e refinerianan aki ta den un estado deplorabel y nan a ripara cu e inversionnan cu lo mester haci lo ta hopi halto”, segun e directiva di e Federacion Unico di Trahadonan Petrolero di Venezuela, Ivan Freites.

Door di e situacion aki, Venezuela un di e paisnan cu e reservanan mas grandi di petroleo, tin planea pa cera tres di su refinerianan mas grandi pa escasez di crudo y falta di personal. Un situacion cu ta laga e ingresonan den e pais Suramericano den un abismo total.

Un embargo petrolero riba Venezuela no ta e miedo mas grandi cu Nicolas Maduro mester tin, ya cu e menasa mas grandi pa e industria petrolero y PDVSA ta e regimen socialista cu practicamente lo a destrui tur cos.

Un informe di Platt’s Oilgram, un entidad cu ta suministra informacicon riba opcionnan futuro di e mercado petrolero mundial, a revela cu e regimen di Maduro ta planea pa cera e refinerianan situa na Cardon, El Palito y Puerto La Cruz. Esaki ta debi cu no tin suficiente crudo pa procesa e combustibelnan.

Cardon, cu den añanan nobenta a forma parti di e compleho petrolero mas grandi di mundo, y cu tabata e refineria cu e avanse tecnologico mas grandi di mundo, awe ta na randi di cera su portanan na man di socialismo di siglo XXI.

José Toro Hardy, economista y miembro di e directiva di PDVSA te cu 1999, a bisa PanAm Post cu e emprobecimento di Venezuela ta debi na e mal maneho di e estatal petrolero y a responsabilisa e regimen di Hugo Chavez y Nicolas Maduro di e situacion.

“E problemanan a cuminsa na 2002 y 2003 ora cu presidente Chávez a kita 20 mil trahadonan di PDVSA. E trahadonan aki tabata tin um promedio di 15 aña trahando den e industria, di manera cu nan a benta 300 mil aña di experiencia y conocemento den bari di sushi”, segun Toro a señala.

E specialista a splica cu e petrolero Venezolano a pasa di ta e di dos of di tres compania petrolero di mundo pa ta e “desastre administrativo” di mundo.

