Rusia ta pidi pa blokia servicio di plataforma di mensahe instantaneo Telegram

MOSCU, Rusia- E compania di telecomunicacion Ruso diabierna a pidi husticia “pa limita acceso” na e aplicacion di mensaheria Telegram, crea pa e Ruso Pavel Durov. Esaki ta despues di cu e compania a nenga na entrega passwoordnan encripta di e mensahe di usuarionan na servicionan di siguridad Ruso. Entrega di e passwoordnan lo permiti servicio di siguridad Ruso lesa mensahe di e usuarionan di Telegram.

Dia 20 di maart ultimo, e agencia di regulacion Roskomnadzor a duna Telegram un plaso di 15 día pa entrega su passwoordnan encripta. Sin embargo, e empresa di mensaheria a nenga e ultimatum aki pa cual e agencia a cuminsa un proceso den corte di Moscu.

“E menasanan di blokia Telegram si nan no duna e datonan personal di su usuarionan lo no tin resultado. Telegram lo defende e libertad y confencialidad “. Asina Durov a afirma ariba su cuenta di Twitter.

Mientras tanto e abogado cu ta representa e compania, Pavel Chikov a afirma cu “e posicion di Telegram ta keda mesun cos” e peticionnan di FSB (Sistema di Siguridad Federal) pa duna acceso na combersacionnan priva di usuarionan ta incostitucional, no ta basa ariba ley y tecnicamente, no por cumpli cu e peticion aki”.

Fuente: http://www.ntn24.com/

Comments

comments