Kyiv, Ukrania- Un escalacion riba un diabierna mainta,unda cu Rusia a lansa mas o menos un 76 misil riba diferente parti nan di Ukrania, incluyendo Kyiv.

Despues cu un oficial for di oficina di Ukrania su presidente a urgi personanan pa nan por keda den nan shelter, mientras alarma tabata zona den laira rond di e pais riba e diabierna,atake di misil nan a wordo reporta riba Ukrania riba diabierna incluyendo den,Kyiv, Odesa, Poltava, Zhytmyr, Kharkiv, y tambe Sumy.

Preliminar dato nan riba diabierna atake nan misil di Rusia contra Ukrania, mas o menos 76 misil a wordo lansa for di Valeriy Zalunhy, comandante “forca armado” di Ukrania, for di e 76 misil nan cu a wordo lansa 72 di e misil nan lo a sali for barco militar, KH-101 ‘Kalibr’ y tambe KH-22 variedad, mientras e otro misil nan a wordo lansa for di avion nan militar KH-59 y tambe KH31P.