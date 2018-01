Rumor fuerte cu Lyonel Dirksz lo bay otro radio emisora

Casi na final di 2017 por a tuma nota di varios cambio den mundo di radio y television na Aruba. Locutornan conoci ta cambia di un radio cu nan a traha pa hopi aña y bay na otro. 2018 a habri y por a mira e conocido Lyonel Dirksz cu tin e programa radial Un mainta diferente na Top 95 fm a transmiti na Canal 48 fakkel y esaki a hala atencion di hopi hende. Nos a compronde cu e cambio di a bay na otro canal di television no a cay den bon tera y cu gerencia lo kier termina relacion di trabou cu Lyonel na e emisora tambe.

Lyonel ta conoci cu su programanan na Canal 22 pero esaki tabata un cambio cu ningun persona por a spera. Siman aki a habri y hopi a haya falta di Lyonel su programa dialuna mainta y diamars nada di Lyonel na radio.

Nos redaccion a tuma contacto cu e locutor Lyonel Dirksz pero no a logra haya ningun reaccion di su banda. Loke ta haci e situacion mas tenso cu awe e no ta den aire cu su programa na radio y den boca na palabra dialuna merdia oyentenan a reacciona na e gerencia cu ta spera di no kita Lyonel.

Pero pa nos redaccion rumornan fuerte ta core cu Lyonel posibelmente den e dianan venidero y/o simannan nos dilanti porta lo ta na otro radio ??? Nos lo sigui vigila esaki.