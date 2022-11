Miembronan di Kiwanis Club of Aruba (KCA) ta druk preparando pa e Charity Gala di 2022 cu tema “Cirque du Soleil” cu ta bay tuma lugar dia diabierna venidero 18 di november den e ballroom completamente nobo di Renaissance Convention Center.

Musiconan confirma ta Buleria, ‘N Fuzion, Tsunami, DJ Edson y pa pone un ambiente total Ataniro ta uni den e line-up. Entretenamento acrobatico confirma ta e famoso RCC Aruba cu lo haci un ‘midnight show’, y Aerial Dance & Performance Aruba cu lo provee baile y actonan aerial durante henter anochi. Huespednan por disfruta di un buffet, open bar pa biña, whiskey, craft beer y mojitos.

E fiesta aki ta e oportunidad mas grandi di KCA pa recauda fondo, pa asina por sostene diferente fundacionnan y proyectonan cu ta conta riba KCA anualmente, manera Fundacion Ban Uni Man pa Cria Nos Muchanan, Fundacion Pa Nos Muchanan, Back to School, Kiwanis One day, Pasco den bo Bario, Traffic Awareness Campaign, Clint Whitfield Outstanding Students Award, Smile Makers y e Panda Book.

Jane Wever-Vermaas, chair di e fundraising committee di KCA:”Pa dos aña largo KCA no por a organisa e gala aki, pues no por a recauda fondo debidamente y mester a pensa otro manera pa cumpli cu nos compromisonan na e diferente organisacionnan.

For di comienso por ripara for di e mercado cu comunidad di Aruba a haya falta di e fiesta aki, nos mesanan di VIP a bay manera pan cayente. Tambe nos por a conta unabes mes riba e sosten di nos socionan cu ta patronisa manera Divino, Cava Aruba, Hodgson Trading, Tropical Bottling, Ellcey Trading y Craft Beer Lovers pa asina aporta na e exito di e fundraising aki. Pa e parti di set-up y decoracion, nos kier extende un danki di curason na Elite Productions, House of Mosaic y Renaissance Convention Center cu ta yudando nos enormemente pa e ballroom di Renaissance keda espectacular!”

E gala caritativo ta bay tuma lugar dia 18 di november na Renaissance Convention Center, di 8:30 pa 2:30. Pa tickets por acerca qualkier miembro di KCA of por manda un email pa [email protected]

Kiwanis Club of Aruba ta existi desde 21 di november 1964 y tin como meta principal pa mehora e bida di

muchanan na Aruba. Esaki ta wordo realisa door di organisa diferente proyecto pa recauda fondo,

trabounan boluntario y proyectonan di concientisacion. Pa mas informacion tocante Kiwanis Club of

Aruba por fabor bishita https://www.kiwanisclubofaruba.org/ of nos pagina riba Facebook.