Rumannan Klabér di Brazil Taekwondo Stichting su team di “Train Hard Fight Smart” a train na Seroe Colorado

Den fin di siman e rumannan Klabér a train Interval training na Seroe Colorado. For di momento cu COVID -19 a bin, e rumannan Klabér a tene masha hopi precaucion, pero a sigui cu nan training. Nan ta cumpli cu e distancia social y no ta expone nan mes cu otro hende cu no ta nan mes como ruman. Training a cuminsa na e cancha di tennis, sigui pa e santana di cacho te na e final di e caminda y bay na e top di Seroe Colorado pa despues bolbe bek na e cancha di tennis.

Training ta sigui normal pa asina e rumannan Klabér por keda den condicion. Un di e cosnan sigur ta pa nan mantene e peso. E rumannan Klabér ta bringando den e peso Olimpico cu ta -58 kilo, -68 kilo y -80 kilo.

Manera cu cos normalisa bek na mundo e rumannan Klabér lo biaha pa Europa cerca nan coach ex Campeon Mundial, coach Olimpico y Hall of Famer Master Henk Meijer pa sigui cu training mas avansa. Nos no sa ainda na unda nan proximo evento lo ta, pero nan ta bay ta cla pa enfrenta cualkier persona.

No ta conoci ainda unda training ta bay ta otro siman, pasobra Alberto Klabér tin cu wak e situacion di e tempo cu ta hopi menasante.

