Rumannan Klaber di Brazil Taekwondo Stichting a intensiva nan training

Rumannan Klabér di Brazil Taekwondo Stichting di e team di Train Hard Fight Smart dia pa dia ta subi nan training pa nan mantene nan mes den forma. Manera cu cos ta mustra ainda ex campeon Mundial, Coach Olimpico y Hall of Famer Henk Meijer no por duna datos di ki dia cos por cuminsa normalisa, mirando cu Servia tambe ta keto y no sa kiko lo pasa ainda. Henk Meijer ta warda te cu fin di Mei pa por cuminsa cu e plan di 2021 cu ta mas realistico. A wordo menciona cu lugarnan di deporte mester adapta pa evita cantidad di hende den e salanan. Esaki ta nifica cu tur cos lo por bira mas caro. Actualmente na Hulanda por train pero pafo den aire liber te cu proximo aviso. E rumannan Klaber lo sigui train, esey ta sigur.

World Taekwondo Federation y Pan American Taekwondo Union no a bisa ainda kiko lo bay ta e siguiente pasonan y kiko tur lo bay pasa, pero na Europa nan ta papiando di adaptacion caba.

Brazil Taekwondo Stichting lo activa nan actividadnan pa 2021 y manera cu Gobierno di Aruba duna e lus berde, lo cuminsa cu actividad pa recauda fondo pa 2021.

