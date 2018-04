Rumannan Chiara y Sophia ganadonan di Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp

Diabierna dia 27 di april proximo, Dia di Rey, Gobernador Alfonso Boekhoudt lo entrega e Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp na e rumannan Chiara y Sophia Petrocchi. E dos hobennan aki desde 2009 ta dedica hopi tempo na e deporte di Taekwondo y Judo.

Nan ta entrena seis bes pa siman y tin biaha dos bes pa dia bou guia di un experto fisico, entrenador y varios otro mas. Y naturalmente cu e apoyo incondicional di nan mayornan y otro miembronan di famia. Fuera cu nan ta atletanan cu ta dedica hopi tempo na nan respectivo deporte, nan ta alumnonan ehemplar na Colegio Arubano.

Chiara a gana diferente medaya den su carera como atleta. Na 2013 el a ricibi e premio pa atleta hubenil pa 2012 di Premio Simplemente Deporte. Despues di esaki el a gana varios premio den e deporte di taekwondo tanto na nivel local como internacional. Na 2017 el a gana e premio atleta hubenil 2016 di Premio Excelencia den Deporte. Durante 2017 el a logra medaya di plata na US Open na Las Vegas, medaya di oro den Weganan Suramericano Hubenil na Chile.

E aña aki 2018, Chiara ta gana medaya di brons na US Open na Las Vegas, ta keda como number cinco di mundo den e torneo mundial di Taekwondo na Tunesia y ta bira atleta hubenil 2017 di Premio Excelencia den Deporte. Pa su dedicacion na e deporte di taekwondo, den e ultimo diez añanan, Chiara Petrocchi ta parti di e ‘Wall of Rising Stars’ di Paseo Herencia Mall.

E ruman Sophia ta dedica su mes na e deporte di Judo. Na 2017 el a gana medaya di brons den e Open Suramericano na Ecuador. Den e mesun aña e ta logra medaya di plata den e Weganan Suramericano Hubenil na Chile y ta bira e prome medayista pa Aruba den Judo den Weganan Suramericano Hubenil.

Na 2018 Sophia ta gana dos torneo di grappling organisa pa Aruba Judo Bond y Milliard Fighting School. Recientemente el a ser reconoci pa Premio Excelencia den Deporte pa su logro durante e weganan di ODESUR na Chile.

Como muestra di dedicacion y disciplina di dos ruman ariba tereno di deporte y ehempel Comision a dicidi pa otorga Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp e aña aki na e rumannan Chiara y Sophia Petrocchi.

Dos otro hoben lo ricibi un premio di estimulo for di Gobernador Alfonso Boekhoudt, esta Shènely Tromp y Elias Halabi. Shènely tin 16 aña y ta un atleta di Malmok Runners desde 2015.

Na Maart 2017 el a representa Aruba na e ‘Youth Games Paralympics’ y a gana un medaya di plata den categoria 100 meter sprint. Shènely tin limitacion di bista pero esey no ta strob’e pa dedica su mes na e deporte di coremento. E ta haya ayudo di FAVI pa e por desaroya na scol y actualmente e ta den tercer grado na Colegio Arubano. E ta haya entrenamento di Jovita y Alberto Maduro pa e por sigui mehora cu coremento.

E hoben Elias Halabi lo ricibi un premio di estimulo pa su dedicacion na e deporte di bowling.

Desde chikito e ta practica e deporte y a gana varios premio tanto local como internacional.

Na juli 2017 el a gana medaya di brons durante e ‘55th Tournament of the Americas’ y campeon Youth Masters na Macau China.

Fuera di ta practica e deporte di bowling, Elias ta asisti diferente coach pa yuda e muchanan mas chikito. Tambe e ta yuda organisa clinica di bowling hunto cu otro atletanan pa hobennan.

Actualmente e ta preparando su mes fisicamente y mentalmente pa por representa Aruba durante un torneo na Bolivia. E ta studiando y preparando tambe pa bay studia den exterior.

E entrega di e premionan lo tuma luga riba Dia di Rey pa 9’or di mainta den Wilhelmina Park despues di e ceremonia protocolar cu discurso di presidente di Parlamento mr. Ady Thijsen y di Gobernador Alfonso Boekhoudt.

Un y tur ta keda cordialmente invita pa asisti na e ceremonia na ocasion di celebracion di Dia di Rey y entrega di premio Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp cu presencia di miembronan di Cuerpo di Marina Real, show di Pierewietje y defile di gruponan hubenil uniforma.

Comments

comments