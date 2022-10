Dialuna anochi un dama atento na un cas na Washington a capta un movecion di un homber indesea den cura di cas tabata mishi na e auto. Despues di rato e dama a mira e homber cu un riem di tire di auto den su man y a subi un markx bay for di e sitio. Patruya a presenta na e cas pa tuma dato y a haya informacion di e auto. Un patruya policial atento a topa cu e auto na altura di Wayaca y a bay atende cu e chauffeur. E homber a resulta cu el a bay cas di su ex chick pero e ex ta bire pa siman largo pa e haya su riem di auto bek y e homber mes a bay busca loke ta pertenece na dje. E ruman na e cas a keda atendi pa polis, y e no por a reconoce e ex, debi e no sa cua di e exnan di su ruman muhe a yega cas di e forma ey.