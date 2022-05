Diaranson atardi na un cas na Scobillostraat a surgi un pelea entre dos ruman y cos a bay full for di man unda e mayor no tabata por cu nan y a informa polis. Patruya a presenta na e cas papia cu e tata y a constata cu e ruman homber a bira agresivo den cas. A sali busca e homber y a topa cune den area di Mangel Halto y a bay over na detene y a keda transporta pa warda di Polis.

Comments

comments